Viaplay zniknął, ale nie całkiem. Klienci Play mogą dalej korzystać

Viaplay odchodzi, ale zostają seriale

Viaplay nie wytrzymał konkurencji i zamknął swoją działalność w Polsce jako osobny serwis streamingowy. Ale nie oznacza to całkowitego końca dostępu do jego produkcji. Stworzony został nowy pakiet Viaplay Filmy i Seriale, który trafił do oferty telewizyjnej i aplikacji Play Now.