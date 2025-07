Kto odliczał dni? Premiera kultowego serialu kryminalnego już dziś

"Poker Face" w sam raz na weekend

Pierwsza część serialu zadebiutowała w USA na początku 2023 roku, ale w Polsce musieliśmy poczekać na premierę aż do września. I w tym przypadku powtórzyła się podobna historia. Polska premiera "Poker Face" ma miejsce dziś, 17 lipca 2025, na platformie SkyShowTime.

"Poker Face" - o czym jest serial?

Historia skupia się na losach Charlie Cale, która posiada nietypową zdolność rozpoznawania, kiedy ktoś kłamie. Jako posiadaczka tej umiejętności nie ma w życiu spokoju, na każdym kroku czyha na nią zagadka do rozwikłania lub, co gorsza, zbrodnia do rozgryzienia.