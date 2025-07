Kupiłem panel fotowoltaiczny z Action. Jest lepiej, niż sądziłem

Tak naprawdę kupiłem go w ramach eksperymentu, żeby sprawdzić, czy fotowoltaika na moim balkonie ma jakikolwiek sens. Oraz jako skrajnie awaryjne źródło zasilania podczas blackoutu, lub... wycieczki w miejsce bez zasilania.

Zestaw i wygląd

W pudełku było tylko tyle

Po wyjęciu panelu z pudełka nie znalazłem niczego więcej w środku. I to mimo faktu, że wedle opisu powinien być w zestawie także kabel, 4 przyssawki i dwa karabińczyki. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Nie mam pojęcia. Być może to wina producenta, być może ktoś po prostu wyjął te rzeczy z pudełka w sklepie.

Sam panel nie grzeszy jakością wykonania. Ot, prostokątna płytka z tworzywa. Tego jednak można było się spodziewać po tym urządzeniu, biorąc pod uwagę jego cenę.

Procedura testowa

Zdjęcie zrobiłem drugiego dnia, stąd wyższy poziom naładowania baterii

Panel oferuje pojedyncze złącze USB-A, oraz deklarowaną moc na poziomie 8 W. Zawiesiłem go na trytytkach na balkonie skierowanym na południe. Warto jednak zaznaczyć, że od wschodu zasłania go blok, więc promienie słoneczne zaczęły do niego docierać dopiero koło godziny 9:00. A raczej zaczęłyby, ponieważ początek dnia był bardzo pochmurny. Nie pomaga również fakt, że koło godziny 16 panel już znajdował się w cieniu, ani to, że był skierowany prostopadle do ziemi.

Krótko mówiąc: można by było wycisnąć z niego o wiele więcej energii. Jeśli chodzi o ładowane urządzenie, to sięgnąłem po swojego niezastąpionego w testach Samsunga Galaxy Tab Active5, którego rozładowałem wcześniej do 0%. Od 9:00 do 16:00, czyli w czasie kiedy teoretycznie na panel padało słońce, chociaż z długimi przerwami z powodu mocnego zachmurzenia, jego 5050 mAh bateria naładowała się do 47%. Podejrzewam, że przy bezchmurnym dniu mógłbym liczyć na nawet 70-80% naładowania, a przy kierowaniu panelu w stronę Słońca nawet na naładowanie go do pełna.

Podsumowanie

I chociaż nie brzmi to jak pełny sukces, to uważam, że jest wprost przeciwnie. Tak mały panel był w stanie w złych warunkach podładować tablet niemal do połowy. W sytuacjach awaryjnych, jak blackout, lub przytroczony do plecaka mógłby dać dodatkowy zapas energii, tak cenny w takich chwilach, co jest świetnym wynikiem jak na gadżet za jedyne 34,95 zł.