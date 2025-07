Wakacje? Najlepiej z konsolą. Oto polecane sprzęty, które umilą Twój urlop

Dalsza część tekstu pod wideo

Wakacje wywołują u graczy skrajne emocje. Z jednej strony to czas, kiedy wielu z nas w końcu jest w stanie wygospodarować sobie chwilę wolnego i nadrobić wszystkie tytuły, które nazbierały się przez ostatnie dziesięć miesięcy. Z drugiej… cóż, jeśli planujecie wygrzewać pośladki gdzieś na plaży w Hurghadzie, gamingowego peceta raczej ze sobą nie weźmiecie.

Ale konsolę przenośną już tak. Powiem więcej: taki sprzęt świetnie sprawdza się nie tylko przy okazji wyjazdu na urlop, więc warto się w niego zaopatrzyć. Tym bardziej, że w Media Expert czeka na Was spory wybór takich maszyn. Bez problemu znajdziecie konsolkę skrojoną w sam raz na Wasze potrzeby, a my chętnie w tym pomożemy.

Nintendo Switch 2

Ostatni krzyk gamingowej mody. Produkt tak świeży, że pudełka nadal pachną zapachem fabryki, z której do nas przywędrował. Do tego to jeden z najmocniejszych konsolowych debiutów wszech czasów, który jest na dobrej drodze, by powtórzyć sukces swojego cenionego poprzednika.

Mowa oczywiście o Nintendo Switch 2, czyli najnowszej konsoli legendarnej japońskiej marki. Nowy model to wyższa moc obliczeniowa, wyświetlacz z obsługą technologii HDR, zapewniający jeszcze lepsze wrażenia podczas rozgrywki oraz zupełnie nowe gry. Na Switchu 2 zagramy zarówno w ekskluzywne pozycje, których nie znajdziemy nigdzie indziej (np. Mario Kart World), ale także sztandarowe tytuły z „dużych” konsol, które w przenośnym wydaniu robią jeszcze większe wrażenie (np. Cyberpunk 2077). No i nie wolno zapominać o gigantycznej bazie tytułów z pierwszego „Pstryczka”, które na nowej platformie działają jeszcze lepiej.

Jeśli szukacie sprzętu, który pozwoli Wam pograć w najlepsze gry bez zbędnego kombinowania, Nintendo Switch 2 będzie idealnym wyborem. Szczególnie że ma jeszcze jednego asa w rękawie – jak już dotrzecie do hotelu, nic nie stoi na przeszkodzie, by wpiąć go do telewizora i cieszyć się tymi samymi grami na dużo większym ekranie i z jeszcze lepszą grafiką.

Nintendo Switch OLED

Jeśli wizja opisana wyżej Was przekonuje, ale szukacie czegoś w nieco bardziej rozsądnym budżecie, oryginalny Nintendo Switch nadal pozostaje doskonałym wyborem – szczególnie w wersji wyposażonej w wyświetlacz OLED.

O zaletach Switcha na tym etapie chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Legendarna już konsola Nintendo towarzyszy nam blisko dekadę. W tym czasie zdążyły się na nią ukazać setki fantastycznych gier – począwszy od lekkich tytułów imprezowych, poprzez rewelacyjne platformówki i RPG, aż po „niemożliwe porty” najbardziej ambitnych produkcji z konsol stacjonarnych, takie jak chociażby Wiedźmin 3. Chyba żadna inna platforma nie mogła się poszczycić tak imponującą biblioteką gier w tak przystępnym wydaniu.

No a dlaczego akurat Nintendo Switch OLED? Bo poprawia jedną z najpoważniejszych wad większości wersji „Pstryczka” – wyświetlacz. Zamiast przeciętnego panelu IPS znanego z innych wariantów, tutaj czeka na nas doskonały panel OLED o przekątnej 7”. Większy, z perfekcyjną czernią i fenomenalnymi kolorami – w sam raz, jeśli na konsolce planujecie grać głównie poza domem.

Valve Steam Deck OLED 1 TB

No dobra, ale przyjmijmy, że do grania podchodzisz tak naprawdę poważnie, ale Switch w żadnym swoim wydaniu Cię nie zadowala. Co wtedy? Wtedy czas zajrzeć do sekcji przenośnych konsol na bazie PC, a najlepiej od razu zacząć od Steam Decka.

Steam Deck to konsola opracowana przez firmę Valve, którą większość graczy kojarzy pewnie za sprawą platformy Steam. Jeśli Wasze myśli poszły tym tropem, to pewnie się domyślacie, dlaczego ta maszyna jest taka fajna. Kupując Steam Decka otrzymujecie przenośną konsolkę, która zapewnia Wam dostęp do praktycznie całej steamowej biblioteki: od niszowych gier indie aż po nagłośniejsze tytuły AAA; od klasyków z początku millenium aż po najnowsze produkcje dostępne w early access. Z tym sprzętem naprawdę nigdy nie będziecie się nudzić.

Co więcej, jako że Steam Deck stał się swego rodzaju „złotym standardem” dla wszystkich podobnych urządzeń, wiele gier posiada dedykowane pod niego profile ustawień, a w razie problemów z działaniem określonego tytułu można bez problemu uzyskać wsparcie społeczności. To olbrzymia zaleta szczególnie z perspektywy osób początkujących, które dopiero wchodzą w świat ultramobilnych PC.

ASUS ROG Ally X 2024

To nadal nie to? W takim razie trzeba wejść jeszcze wyżej, gdzie czeka na nas ASUS ROG Ally X 2024. To już nie jest zabawka – to pełnoprawny pecet… tyle że w nieco bardziej kompaktowym wydaniu.

Wyświetlacz o przekątnej 7”, rozdzielczości 1080p oraz odświeżaniu 120 Hz gwarantuje doskonałe wrażenia podczas rozgrywki. Za to, by było na nim co wyświetlać, odpowiada układ AMD Ryzen Z1 Extreme, który w parze z wydanym układem chłodzenia potrafi podołać praktycznie każdej nowej grze. Do tego urządzenie wyposażono w świetny osprzęt, niezawodną łączność Wi-Fi 6E oraz mocny akumulator o pojemności 80 Wh.

A wiecie, co jest najlepsze? Że ta maszyna działa pod kontrolą Windowsa 11. Tak, znajdziecie tu pełnego Windowsa 11 – bez żadnych cięć, poblokowanych funkcji i innych sztuczek. To oznacza, że zagracie tu w praktycznie każdą grę dostępną na PC. Czekają na Was pełne katalogi Steam, GOG, Epic Games Store i – to w sumie jedna z ciekawszych opcji – Xbox Game Pass. Ba, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby odpalić na ROG Ally X Excela! Co prawda nie wiem, dlaczego mielibyście robić sobie taką krzywdę, ale opcja zawsze istnieje.

Anbernic RG35XX H

Zupełnie osobną kategorią konsol przenośnych są tzw. retrokonsolki. To w większości niedrogie maszyny, które mają na celu odpalanie gier z innych platform – najczęściej tych nieco bardziej leciwych. To sprzęt dla pasjonatów, ale potrafiący zagwarantować równie dużo zabawy, co wszystkie wymienione wcześniej maszyny razem wzięte. W bonusie czeka na nas końska dawka nostalgii.

Ze swojej strony w tej kategorii polecam przede wszystkim konsolę Anbernic RG35XX H. To kompaktowa maszynka, która bez problemu zmieści się do kieszeni i bez problemu odpali gry z wielu kultowych platform. Zagramy tu m.in. w gry z NESa (oraz jego klonów, np. Pegasusa), Sega Mega Drive, wszystkich generacji Game Boya czy pierwszego PlayStation. I to dopiero wierzchołek góry lodowej, bo pełna lista byłaby pewnie dłuższa niż cały ten artykuł.

Do tego Anbernic RG35XX H ma kilka zalet, które niekoniecznie znajdziemy w innych urządzeniach tego typu. Ot, chociażby dwie gałki analogowe, niezły ekran IPS o przekątnej 4,3” oraz wsparcie społeczności, dzięki której maszyna doczekała się już kilku dość konkretnych usprawnień. No i całą konsolkę możemy mieć w cenie jednej gry AAA na premierę – nie wiem jak dla Was, ale dla mnie to spory atut.

Jeśli chcecie wiedzieć więcej o przenośnych konsolach, koniecznie zajrzyjcie do Media Expert. Czeka tam na Was bogaty wybór samych maszyn wraz z grami i akcesoriami. Jestem pewien, że znajdziecie tam dla siebie sprzęt, który umili niejedne wakacje.