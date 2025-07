Kolejny duży bank odcina od pieniędzy. To idzie już wręcz lawinowo

Przerwa techniczna w nadchodzący weekend - Credit Agricole

Dzień dobry, będziemy pracować nad systemami informatycznymi w nocy z soboty na niedzielę 19/20 lipca od północy do 7:00 rano. Serdecznie przepraszamy za utrudnienia.

Oznacza to poprawę systemów i ulepszenia, ale także jest to informacja, że nie będą działały pewne usługi. Bank ostrzega, że w czasie prowadzonych prac, nie będą działały serwisy CA24 (eBank, mobilny, Strefa Biznesu, tekstowy). Klienci nie skorzystają także z automatycznego serwisu telefonicznego IVR, ani nie wykonają żadnych przelewów internetowych za pośrednictwem usługi Przelew Online.

W czasie trwania prac, nie dostaniemy także powiadomień SMS-owych odnośnie transakcji wykonanych kartą. Jeśli chodzi o możliwość zastrzeżenia karty, to będzie to możliwe do dokonania za pośrednictwem infolinii banku. Gotówka, która w tym czasie zostanie wpłacona wpłatomatem zostanie także zaksięgowana dopiero po 7:00 rano w niedzielę, kiedy ustaną prace nad systemami.