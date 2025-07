Na Allegro już nie znajdziesz. Gigant wyrzeka się przeszłości

Koniec Archiwum Allegro to swego rodzaju pożegnanie z przeszłością — platforma dawno już przestała być serwisem aukcyjnym dla osób prywatnych, teraz do kolejny marketplace, czyli agregat sklepów internetowych.

Czym jest, a zaraz nie będzie Archiwum Allegro?

Archiwum Allegro to miejsce, gdzie można było przeglądać zakończone oferty, które nie były już dostępne na standardowej liście wyników. Dzięki temu kupujący mogli sprawdzać ceny, porównywać produkty oraz śledzić historię sprzedaży.

Warto podkreślić, że Archiwum nie służyło do przeglądania własnej historii zakupów czy sprzedaży – te dane użytkownicy nadal znajdą w zakładkach „Moje zakupy” i „Moja sprzedaż”.

Archiwum Allegro przez lata zgromadziło absurdalnie wręcz wielką bazę historycznych ogłoszeń . Można było za jego pomocą namierzyć nieuczciwych sprzedawców czy sprawdzić dawne ceny produktów. Teraz wszystko to idzie do kosza.

Proces został podzielony przez Allegro na 3 etapy. Od sierpnia Allegro przestanie przenosić zakończone oferty do Archiwum. Przez 60 dni od zakończenia oferta będzie nadal widoczna na stronie, a potem – zamiast zakończonej aukcji – użytkownik zobaczy inne, aktualnie dostępne oferty tego samego produktu.

W kolejnym kroku, od listopada 2025 roku linki do ofert z Archiwum będą przekierowywać bezpośrednio do aktywnych ofert tego produktu. Jeśli nie pojawi się on już w nowej ofercie, serwis zaproponuje podobne przedmioty. Ostateczna śmierć Archiwum Allegro nastąpi natomiast w marcu 2026 roku. Będziecie tęsknić?