Galaxy Watch8 z nową funkcją ochrony baterii. Mała zmiana, duży efekt

Samsung uczy smartwatche dbać o baterię

Samsung wprowadził do zegarków z serii Galaxy Watch8 nową funkcję o nazwie "Ochrona baterii”. Działa ona bardzo prosto, ale może znacząco wydłużyć żywotność baterii w smartwatchu.

Po włączeniu tej opcji zegarek przestaje się ładować, gdy poziom baterii osiągnie 90%. Wznowienie ładowania następuje dopiero wtedy, gdy poziom spadnie do 85%. Dzięki temu bateria nie utrzymuje się ciągle na 100%, co może przyspieszyć jej zużycie.

Drobiazg, który ma znaczenie

Smartwatche mają małe ogniwa zasilające, przez co ich pojemność jest bardzo ograniczona. Zbyt częste ładowanie do pełna może skrócić ich żywotność. Ma to duże znaczenie w przypadku większości użytkowników, którzy nie wymieniają zegarka co rok czy dwa. Dbanie o kondycję baterii ma ich przypadku sens.

Funkcja "Ochrona baterii" ma chronić przed typowym zużyciem, bez wpływu na komfort codziennego użytkowania. 90% to nadal wystarczająco dużo, by zegarek działał cały dzień. A może i dłużej – testujemy to w modelu Galaxy Watch8 Classic.

A co ze starszymi smartwatchami?