Apple pozywa znanego leakera. Poszło o wyciek iOS 26 i "tajny iPhone"

Wyciek, który nie był przypadkiem

Jon Prosser to jeden z najpopularniejszych "leaksterów" technologicznych. Teraz może mieć poważne kłopoty. Apple pozwał go oraz Michaela Ramacciottiego, oskarżając ich o bezprawne przejęcie tajemnic handlowych firmy .

Zgodnie z treścią pozwu, który trafił do sądu, źródłem przecieku był deweloperski iPhone należący do Ethana Lipnika. To pracownik Apple'a i znajomy Ramacciottiego. To na nim działał przedpremierowy system iOS 26, a urządzenie miało zawierać także inne, wciąż nieujawnione informacje.