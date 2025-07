Nie ma na co czekać. Intel zaserwuje nam odgrzewanego kotleta

Nie jest żadną tajemnicą, że Intel szykuje się do premiery kolejnej rodziny procesorów. Mowa oczywiście o serii Arrow Lake Refresh , która ma trafić na rynek jeszcze w tym roku - prawdopodobnie w okolicach października . Na początku tego miesiąca w sieci pojawiły się przecieki na temat ich specyfikacji, ale wygląda na to, że były błędne.

Na prawdziwy przełom przyjdzie poczekać nam do 2026 roku

Tym samym dla posiadaczy serii Intel Core Ultra 200 czy nawet Raptor Lake nie będzie żadnego powodu do modernizacji. Co więcej platforma LGA 1851 może być jedną z gorszych w historii Niebieskich od lat. Na prawdziwy przełom przyjdzie poczekać nam do 2026 roku i procesorów Nova Lake - przyniosą one nie tylko nowe architektury, ale i litografie jak Intel 18A.