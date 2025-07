Ekspert ostrzega - bańka AI jest gorsza niż krach dot-comów

Torsten Sløk , główny ekonomista w amerykańskiej firmie inwestycyjnej Apollo Global Management , ostrzega, że obecna wycena spółek związanych ze sztuczną inteligencją może być bardziej przeszacowana niż ta, która dotyczyła firm internetowych w czasach bańki dotcomów na przełomie lat 90. i 2000. Jego zdaniem oznacza to ryzyko jeszcze większego krachu niż tamten, który wstrząsnął całym rynkiem technologicznym.

Możliwe, że czeka nas fala konsolidacji i upadków firm

Historia może się powtórzyć. Ekspert wskazuje, że firmy takie jak Apple, Microsoft, OpenAI, Meta, Google (Alphabet), Amazon i inne odnotowały w ostatnich latach gigantyczny wzrost wyceny , napędzany głównie inwestycjami w sztuczną inteligencję. Problemem jest to, że tempo wzrostu wartości tych spółek całkowicie rozmija się z ich realnym potencjałem dochodowym . To właśnie kilka czołowych firm ciągnie za sobą cały indeks giełdowy, kreując wrażenie ogólnego prosperity.

Ekonomista nie podaje konkretnej daty możliwego załamania, ale podkreśla, że tempo i skala obecnych inwestycji są trudne do utrzymania nawet dla największych korporacji. OpenAI niedawno oskarżyła Meta o oferowanie 100 milionów dolarów premii za podpisanie umowy ich najlepszym specjalistom AI.

Firma zainwestowała też 14 miliardów dolarów w ScaleAI - tylko po to, by później zwolnić 200 pracowników. CoreWeave buduje za 6 miliardów dolarów nowe centrum AI, Amazon rozważa kolejną inwestycję w wysokości 8 miliardów dolarów w twórców Claude’a - firmę Anthropic . NVIDIA planuje z kolei stworzenie tzw. "fabryk AI", inwestując nawet 500 miliardów dolarów.

W przeciwieństwie do powiedzenia "kupuj plotki, sprzedawaj fakty", obecne działania firm technologicznych zdają się ignorować fundamentalne zasady ostrożności inwestycyjnej. Przykłady nieudanych trendów technologicznych z ostatnich lat są liczne. Meta zainwestowała dziesiątki miliardów w metaverse, by następnie nagle przestawić się na AI. Hype wokół NFT i blockchaina miał zrewolucjonizować sztukę, finansowanie i inwestycje - ale większość tych obietnic do dziś nie została spełniona.