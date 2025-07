Biedronka z promocją ostatniej szansy. Jak nie teraz, to nigdy

A raczej do komputera, żeby wejść na Biedronka Home, bo tam jest ta promocja. Promocja, która kończy się już dziś, więc warto się pośpieszyć, ponieważ jak sam sklep podkreśla, jest to okazja ostatniej szansy na zakup tego sprzętu, którym jest ekspres przelewowy Prime3 SCM11 .

Ekspres do kawy z Biedronki

I chociaż jestem kawiarkowcem, to doceniam pewną rzecz związaną z ekspresami przelewowymi: fakt, że potrafią one utrzymać ciepłą kawę przez długi czas dzięki funkcji podgrzewania. To ważne, zwłaszcza jeśli nie kończy się na jednej filiżance. W przypadku Prime3 SCM11 zmieści się ich nawet 6. A wszystko to za jedyne 69,90 zł, czyli w cenie taniej kawiarki.