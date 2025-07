Japonia dogania Tajwan i USA. Zaczyna się produkcja w 2 nm

Japońska firma Rapidus ogłosiła rozpoczęcie prototypowania testowych wafli krzemowych z wykorzystaniem litografii 2 nm typu GAA w swojej nowoczesnej fabryce IIM-1. Przedsiębiorstwo poinformowało, że wstępne próbki osiągają oczekiwane parametry elektryczne , co świadczy o prawidłowym działaniu narzędzi produkcyjnych i postępach w opracowywaniu procesu technologicznego.

Japończycy mają inne podejście niż Tajwańczycy czy Amerykanie

Zakład IIM-1, którego budowę rozpoczęto we wrześniu 2023 roku, rozwija się w szybkim tempie. Pomieszczenia typu clean room zostały ukończone w 2024 roku, a w czerwcu 2025 firma podłączyła ponad 200 maszyn, w tym zaawansowane narzędzia do litografii DUV i EUV. Obecnie FAB jest na tyle zaawansowany, by umożliwić produkcję testowych układów i analizę ich parametrów w celu dalszego doskonalenia procesu.