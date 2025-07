YouTube poprawi jakość życia. Na zmianę oczekiwano już od dawna

YouTube Music w końcu zsynchronizuje postęp odtwarzania na różnych urządzeniach. Aplikacja śledzi, co prawda, historię odsłuchiwanych utworów na różnych urządzeniach, ale jak do tej pory, nie dawała możliwości bezpośredniego wznowienia odtwarzania.

Wyczekiwana opcja "Wznów"

Cieszymy się niesłychanie, że Google ostatnio daje swoim użytkownikom tak wiele drobnych powodów do radości, wprowadzając nowe funkcje, takie jak chociażby opcję udostępniania tekstów piosenek, teksty offline do utworów, które są pobrane, a teraz ta - upragniona synchronizacja.

YouTube Music goni konkurencję

Na tę zmianę, użytkownicy YouTube Music czekali od dawna i choć użytkowników Spotify z pewnością nie przekona to do przejścia na aplikację, to jednak dużo ułatwi i zachęci do korzystania z jeszcze większym niż do tej pory entuzjazmem.