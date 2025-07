TikTok pozwoli teraz na więcej. Stawia na to, co przyjemne

TikTok dodaje nowości

TikTok już w 2023 roku uruchomił platformę "BehindTheSong", na której autorzy piosenek, artyści i producenci mogą wymieniać się informacjami odnośnie powstawania nowych piosenek. Niedawno też została uruchomiona seria "Off The Record" z artystkami tego formatu co Shakira, Charli XCX oraz Meghan Trainor.