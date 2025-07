Muszę znów iść do Action. Tej promocji po prostu nie mogę przegapić

Ładowarka samochodowa z Action

Mamy tu do dyspozycji 2 porty: USB-A i USB-C . Pierwszy z nich oferuje technologię QC 3.0 i naładujemy nim smartfony, tablety, czy słuchawki. Drugim możemy już się pokusić o naładowanie baterii w laptopie, ponieważ ma on wsparcie dla PD .

I nie, to nie pomyłka: naładujemy, a nie podładujemy. A to dlatego, że ładowarka ta oferuje aż 38 W czystej mocy. Tym samym jest ona mocniejsza nawet od oryginalnej ładowarki do MacBooka Air. Jest to też wystarczająca moc dla większości użytkowników samochodów, którzy chcą naładować lub podładować swojego smartfona w trakcie jazdy. A wszystko to za jedyne 14,99 zł. Przy okazji warto także kupić porządny uchwyt samochodowy, a tak się składa, że w sklepach Euro jeden jest w świetnej promocji.