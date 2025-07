Nikt go nie chce, ale i tak nas dopada. Naukowcy odkryli nowe fakty

Ten niechciany efekt jo-jo

Była to symulacja diety jo-jo, która wywołała u myszy objawy napady objadania się, gdy tylko powróciły one do mniej zdrowej diety. Co najważniejsze, zaobserwowano u nich długotrwałe zmiany w mikrobiomie jelitowym, zmieniające ich wewnętrzny metabolizm. Wszystko wskazuje na to, że dieta powoduje zmiany w mikrobiomie jelitowym, które następnie prowadzą do niezdrowych nawyków żywieniowych.