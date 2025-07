MacBook Air M2 16 GB za tyle, ile niedawno kosztował model z M1 8 GB

Przyznam się bez bicia: jestem bardzo zadowolony ze swojego MacBooka Air M4. Jednak gdyby w momencie, kiedy szukałem laptopa model z M2 był w tej cenie, w której jest w obecnej promocji, to bym się nie zastanawiał, tylko wziął model starszy . Zwłaszcza że różnice między nimi dotyczą głównie mocy, oraz ilości monitorów, które można do nich podłączyć.

MacBook Air M2

Jeśli chodzi o czystą moc, to ta jest więcej, niż wystarczająca do podstawowych zadań, jak przeglądanie sieci, czy obróbka dokumentów. Bez problemu poradzi on sobie także z montażem filmów, czy obróbką grafiki, a nawet w niektóre gry na nim pogramy — chociażby w Cyberpunka 2077 .

Jednak nie to jest najważniejsze. Laptop ten jest niezwykle lekki, bo waży 1,24 kg i ma 11 mm grubości. Mimo to jest niezwykle sztywną konstrukcją, dzięki temu, że cała jego obudowa jest wykonana z metalu. Ma wysokiej rozdzielczości ekran, o świetnym odwzorowaniu kolorów, a także fenomenalną klawiaturę. To wszystko przy baterii na kilkanaście godzin ciągłej pracy i pasywnym chłodzeniu. Pracuje więc całkowicie bezgłośnie. A wszystko to za jedyne 3499 zł.