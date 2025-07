Smartfony Realme z klasą A. Wszystkie dostępne w Europie

Realme z najwyższą klasą energetyczną

Realme ogłosiło, że wszystkie oferowane przez markę smartfony na rynku europejskim uzyskały klasę energetyczną A – zgodną z przepisami Unii Europejskiej. To efekt inżynieryjnej optymalizacji i pracy nad oprogramowaniem, które pozwala ograniczyć zużycie energii bez utraty wydajności.

Etykieta energetyczna UE to jeden z elementów polityki wspierającej transformację energetyczną. Skala ocen, od A do G, ma jasno pokazywać, które urządzenia są najbardziej przyjazne środowisku. Klasa A to najwyższy możliwy wynik.