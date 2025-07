AMD szykowało prawdziwego killera. Nigdy nie trafił na rynek

Na chińskim czarnym rynku pojawił się prototyp chłodzenia dla tajemniczego modelu w ramach rodziny AMD Radeon RX 7000 . Następnie zakupiony został on przez jednego z użytkowników koreańskiego serwisu QuasarZone. Mowa o karcie graficznej, która nigdy nie trafiła do sprzedaży.

Pomysł porzucono - pobór mocy i cena byłyby zbyt wysokie

Opisywany cooler jest znacznie grubszy nawet niż to, co mogliśmy obserwować we flagowym ówczas Radeonie RX 7900 XTX. Mowa o konstrukcji 3-slotowej o długości 335 milimetrów. Zmieniono również układ podświetlenia LED, choć ogólna estetyka (łącznie z 3 czerwonymi finami) pozostaje bardzo zbliżona do tej znanej z modeli referencyjnych AMD.