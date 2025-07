Nowy serial na Canal+ wbija w fotel. Adaptacja światowego bestsellera

Na Canal+ jest już dostępny (od 19 lipca) pierwszy odcinek serialu "Blizna", nakręcony w oparciu o bestsellerową powieść Juana Gomeza-Jurado, pod tym samym tytułem. I można powiedzieć, że mamy to! Dostaliśmy kawałek naprawdę emocjonalnego kina, a jeśli by z czymś porównać, to jest to coś w rodzaju "Nikity". Skojarzenie to nasuwa się samo, być może przez mieszankę wschodnich klimatów, niezbyt typowych dla Hiszpanii. Bo mamy tu i pragnienie zemsty, i zniewolone dziewczyny, a także mafię działającą w Marbelli. Brutalny i dosadny, ale też pełen nagłych zwrotów akcji, które sprawiają, że ciężko oderwać się do ekranu.