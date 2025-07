Klienci PKO BP. Przykra niespodzianka czeka w IKO

PKO BP zapowiada przerwę

Przerwa techniczna zaplanowana została na 287 lipca w godzinach od 1:00 do 2:00 nad ranem. Trzeba przyznać, że to dobry termin na wprowadzanie ewentualnych zmian, bo w tym czasie raczej niewielu klientów będzie korzystać z aplikacji banku. Nie zmienia to faktu, że niektórych może czekać przykra niespodzianka.