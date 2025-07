Modyfikacja tylko dla odważnych. Pobór mocy wzrasta do 2000 W

W sieci pojawił się niezweryfikowany BIOS przeznaczony dla karty graficznej ASUS GeForce RTX 5090D ROG Astral, który podnosi limit poboru mocy do imponujących 2001 W. To niemal trzy i pół razy więcej niż w przypadku modelu referencyjnego, gdzie limit ten wynosi 575 W. Jednak zwykłym użytkownikom PC zaleca się nie instalowanie go na własną rękę.

Pierwszy był GALAX, ale wtedy to nie było problemem

Taka ilość energii sprawia, że nie tylko chłodzenie, ale i zasilacz komputera muszą być odpowiednio przygotowane. Standardowy cooler GPU to będzie zbyt mało. Po co więc powstało takie oprogramowanie? To wersja specjalnie na potrzeby ekstremalnego podkręcania. Czyli dla osób używających ciekłego azotu, a czasami również modyfikujących VRM. Wszystko po to, by móc osiągnąć jak najwyższą wydajność i pobić kolejny rekord świata.

Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz gdy widzimy kartę graficzną o takim poborze mocy. Wcześniej GALAX (w europie znany jako KFA2) wypuścił w Chinach specjalny wariant GeForce RTX 5090D z dwoma złączami 12V-2x6. On również miał opcję ustalenia limitu poboru mocy na 2000 W.

Różnica polega jednak na tym, że podczas gdy model GALAXa był dostępny jedynie w Chinach, karty ASUS GeForce RTX 5090 są dostępne globalnie - co sprawia, że BIOS może trafić do szerszego grona użytkowników.