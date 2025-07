Wchodzimy na wyższy poziom okazji. Tych hitów z Media Expert nie można przegapić

W Media Expert cały czas trwa Wielka Wyprzedaż w której czekają na Was dziesiątki przecenionych produktów. Ich lista cały czas rośnie i tak się składa, że w ostatnim czasie dorobiła się kilku intrygujących pozycji. Postawiliśmy je dla Was wyłuskać i wybrać najciekawsze oferty.

Tablet Samsung Galaxy Tab S9

Porządny tablet to sprzęt, który najzwyczajniej w świecie warto mieć. Bardziej poręczny od laptopa, o znacznie większych możliwościach niż smartfon i niesamowicie wygodny – szczególnie jeśli zdecydujecie się na model z górnej półki. A tak się składa, że jeden z lepszych reprezentantów segmentu premium jest do zgarnięcia w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.

Mowa o Samsung Galaxy Tab S9, czyli jeszcze do niedawna flagowym modelu koreańskiego producenta. Urządzenie posiada fenomenalny wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 11” i wysokiej rozdzielczości 2560x1600 oraz potężny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Cokolwiek planujecie robić na tablecie, ten sobie z tym poradzi. Tym bardziej, że Android z interfejsem One UI to jeden z najlepszych systemów operacyjnych, jeśli chodzi o pracę na tak dużym ekranie. Nie dość, że jest doskonale przystosowany do obsługi dotykiem, to także posiada kilka sprytnych rozwiązań ułatwiających korzystanie z kilku aplikacji naraz.

Ale prawdziwa siła tego modelu drzemie w cechach, których u konkurencji najzwyczajniej w świecie nie znajdziemy. Ot, choćby w wodoodpornej obudowie (IP68) oraz obsłudze rysika S Pen, który dostajemy gratis w zestawie z urządzeniem. Wszystko to sprawia, że Samsung Galaxy Tab S9 równie dobrze sprawdzi się do oglądania filmów gdzieś przy hotelowym basenie, jak i do robienia notatek podczas kolejnego arcyważnego wykładu.

Telewizor LG OLED 65B46LA

Dobry telewizor zawsze w cenie – w tym konkretnym przypadku w cenie wyjątkowo atrakcyjnej jak na model o takich możliwościach. Mam tu na myśli LG OLED 65B46LA, czyli duży ekran o zabójczej jakości obrazu.

I to określenie bynajmniej nie pojawia się tutaj na wyrost. Telewizor wyposażono w wysokiej klasy panel OLED o przekątnej 65” i rozdzielczości 4K. Kolory, czernie, kontrast – wszystko to prezentuje się zabójczo. Za sprawą odświeżania 120 Hz LG OLED 65B46LA bez wątpienia docenią gracze, a dla całej reszty olbrzymim atutem będzie system webOS z bogatą bazą aplikacji.

Fotel Mad Dog GCH701K

Tym razem propozycja, która wyjątkowo nie wymaga prądu, ale i tak powinna się pojawić w pokoju każdego gamera. Mowa o fotelu Mad Dog GCH701K.

Fotel gamingowy przyda się każdemu – w końcu nikt z nas nie będzie kilka godzin klęczał przed klawiaturą, prawda? No a ten konkretny wyróżnia się bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości. Znajdziemy tu wszystkie bajery potrzebne, by zająć wygodną pozycję przed ekranem: regulowane podłokietniki, poduszki (lędźwiowa i na kark), czy odchylane oparcie. Do tego konstrukcja wykonana jest z solidnego metalu, a tapicerka to skóra ekologiczna. Ot, porządna propozycja w rozsądnej cenie.

Laptop ASUS TUF Gaming A16 FA607NU-R5161W

Czy laptop gamingowy musi kosztować fortunę? Wbrew pozorom niekoniecznie. ASUS TUF Gaming A16 to najlepszy przykład.

Co dostaniecie, wybierając ten model? Sporo dobrego. Przede wszystkim wydajne podzespoły, w tym procesor AMD Ryzen 5 7535HS i układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4050. Do tego wyświetlacz IPS o przekątnej 16” i odświeżaniu 144 Hz oraz solidny układ chłodzenia. Taka konfiguracja bez problemu poradzi sobie z najnowszymi grami przy rozsądnych ustawieniach grafiki, a w razie potrzeby powinna sprawdzić się także przy nieco bardziej ambitnych zastosowaniach. To doskonała propozycja dla studentów, ale nie tylko.

Smartfon Motorola Moto G15 Power

Nie mam zamiaru owijać w bawełnę: lubimy flagowe smartfony. Kiedy jednak przychodzi co do czego, najlepszy telefon to nie ten najszybszy, a taki, na którym można polegać. No i tu doskonale sprawdzi się Motorola Moto G15 Power, którą dodatkowo kupimy w bardzo atrakcyjnej cenie.

Na pokładzie czeka na nas duży wyświetlacz o przekątnej 6,72”, 256 GB pamięci wewnętrznej oraz procesor MediaTek Helio G81, który powinien zagwarantować sensowną wydajność w większości codziennych zastosowań. To model, który bez zająknięcia poradzi sobie z obsługą komunikatorów, przeglądaniem Internetu czy korzystaniem z mediów społecznościowych, acz pewnie unikałbym na nim najbardziej wymagających gier.

Ale to wszystko w sumie bez znaczenia, bo siła tego telefonu drzemie zupełnie gdzie indziej: w akumulatorze. Producent wyposażył ten niepozorny model w potężne ogniwo o pojemności 6000 mAh. Jak nie korzystacie z telefonu zbyt intensywnie, wyciągnięcie kilku dni z dala od ładowarki nie powinno być problemem. Szczerze? Nawet dla mnie taka perspektywa wydaje się kusząca.

Mam nadzieję, że znaleźliście wśród wymienionych propozycji coś dla siebie. No ale jeśli nie, to żadna strata – Wielka Wyprzedaż w Media Expert potrwa do końca lipca, a wymienione oferty to tylko niewielka namiastka tego, co czeka na Was na stronie promocji. Warto zaglądać na nią regularnie, bo nowe przeceny mają się pojawiać przez cały miesiąc. Szkoda byłoby przegapić taką okazję, prawda?