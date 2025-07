Galaxy Z Fold8 z tytanem lub włóknem węglowym. Samsung rozważa dwie drogi

Trwają prace nad nowym "kręgosłupem" składaka

Następny składany smartfon Samsunga – Galaxy Z Fold8 – ma zadebiutować w 2026 roku, ale już teraz podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące jego konstrukcji. Koreańska firma analizuje, jakiego materiału użyć do budowy tak zwanego "backplate’u" . To płyta podtrzymująca ekran i mechanizm zawiasu. Na stole są dwa rozwiązania: tytan i CFRP , czyli tworzywo wzmacniane włóknem węglowym.

S Pen może powrócić, ale w nowej formie

Dlaczego Samsung znów rozważa CFRP? Kluczowa okazuje się niepewność dostaw tytanu , szczególnie z uwagi na napięcia na linii USA-Chiny. Dla firmy to zbyt duże ryzyko jak na komponent kluczowy w konstrukcji składanych telefonów. Ale możliwy powrót do włókna węglowego ma jeszcze jeden potencjalny skutek: powrót wsparcia dla rysika S Pen .

Apple i konkurencja też nie śpią

Wybór materiału to coś więcej niż estetyka

Choć backplate to element, którego użytkownik nigdy nie zobaczy, jego rola jest kluczowa. To on stabilizuje składany ekran i wspiera cały mechanizm zawiasu – zwany w branży "zintegrowanym zawiasem". To nie jest zwykła płytka – musi być odporna na zginanie, naprężenia i wysokie temperatury. Wybór odpowiedniego materiału wpływa jednak nie tylko na masę czy wytrzymałość, ale także na kompatybilność z resztą konstrukcji.