S Pen powróci do Galaxy Z Fold. Samsung nad tym pracuje

Najnowszy Galaxy Z Fold7 pozbawiony jest obsługi rysika S Pen – producent zdecydował się na taki krok, by odchudzić i zmniejszyć wagę urządzenia, co mu się faktycznie udało. Samsung przekonuje też, że wpłynęła na to niska świadomość użytkowników dotycząca możliwości wykorzystania rysika w poprzednich generacjach rozkładanych telefonów – S Pen ponoć nie był wśród nich popularny.