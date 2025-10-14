Tylu okazji dawno nie widziałeś. W Media Expert promocje na sprzęt znanej marki

Marki Hisense w tym momencie już chyba nie trzeba nikomu przedstawiać – chociażby dlatego, że ma produkty w praktycznie każdej możliwej kategorii. Ba, w większości przypadków sprzęty bardzo przyzwoite, za to dostępne w rozsądnych cenach.

No i tak się składa, że jeśli przymierzaliście się do zakupu jakiegoś produktu z oferty producenta, to nadarza się do tego fenomenalna okazja. W Media Expert trwa aktualnie cała masa promocji na sprzęt marki Hisense.

Jak dużo można oszczędzić? Odpowiedź jest prosta: bardzo dużo. Przykładowo, w ramach promocji Mistrzowska oferta czekają na Was rabaty w wysokości nawet 80 procent za zakup dwóch, trzech lub czterech produktów marki Hisense. Ba, nawet wyższe, bo piąty produkt możecie mieć już za 1 zł. Świetna okazja np. jeśli przymierzacie się do zakupu kompletnego wyposażenia kuchni, bo okap możecie mieć wtedy na dobrą sprawę w prezencie.

A to tylko jedna z kilku ofert na sprzęt AGD, bo fajnych okazji znajdziecie na stronie sklepu dużo więcej. Możecie się załapać m.in. na płytę grzewczą za 1 zł w zestawie z piekarnikiem czy skorzystać z promocji na wniesienie i instalację urządzenia także za 1 zł. Lista jest naprawdę długa, dlatego zamiast się na ten temat rozpisywać, to zachęcam do kliknięcia linku poniżej, gdzie znajdziecie wszystkie szczegóły.

Ale o kilku ofertach warto wspomnieć nieco więcej, bo przypuszczam, że wielu z Was mają szanse zainteresować. Mam tu na myśli przede wszystkich miłośników kinowych wrażeń, którzy szukają okazji do zakupu nowego telewizora. Powiem krótko: lepszej niż ta w Media Expert prędko nie znajdziecie.

Potężna promocja na potężne telewizory

I mówiąc o kinowych wrażeniach to „kino” to bynajmniej nie jest jakieś wyolbrzymienie. Przykładowo, pierwsza z promocji na telewizory dotyczy modeli z ekranami o przekątnych od 75” wzwyż – wiecie, takich niemalże na całą ścianę. Tylko teraz kupując jeden z modeli objętych promocją, transport i montaż dostajecie gratis. Spore ułatwienie, a przy okazji duża oszczędność, ponieważ w przypadku największych paneli od 85” wzwyż standardowy koszt takiej usługi to 399 zł.

Jak skorzystać z okazji? Wystarczy dodać do koszyka jeden z objętych promocją telewizorów, a następnie w kolejnych krokach wybrać dostawę kurierem oraz dodać usługę montażu. Ich cena zostanie automatycznie obniżona. No i voila – nie pozostaje nic innego, tylko czekać aż nowy telewizor przyjedzie i monter ustawi go w naszym salonie!

A czy warto z takiej oferty skorzystać? Cóż, jeśli wizja obrazu w iście kinowym formacie choć trochę Was kusi, to jak najbardziej. Szczególnie że tego typu telewizor można mieć w zupełnie ludzkiej cenie. Przykładowo Hisense 85E7Q Pro znajdziemy w Media Expert już za 6999 zł. Za te pieniądze dostajemy porządny panel QLED o przekątnej 85” i odświeżaniu 144 Hz. Do tego system VIDAA OS, obsługę technologii Dolby Vision i Dolby Atmos czy technologię Hi-Concerto, pozwalającą na perfekcyjną synchronizację dźwięku z wbudowanych głośników z soundbarem. Świetna maszyna do oglądania filmów, kibicowania czy grania na konsoli – a uwierzcie, że każda z tych rzeczy na tak dużym ekranie nabiera zupełnie nowego wymiaru.

Jeśli natomiast macie „trochę” więcej gotówki, to można zaszaleć nieco bardziej. „Sky is the limit”, jak to mawiają wyspiarze i uwierzcie, że w przypadku Hisense 116UXQ należy to powiedzenie potraktować dosłownie. Ot, chociażby dlatego, że przy przekątnej rzędu 116” mamy tu do czynienia z prawdziwym kolosem, który skutecznie przysłoni każdą ścianę. Co więcej, na rozmiarze atuty tego modelu bynajmniej się nie kończą. Dzięki technologii MiniLED urządzenie gwarantuje fenomenalną jakość obrazu z jasnością szczytową sięgającą 8000 nitów, perfekcyjną czernią i, co za tym idzie, fantastycznym efektem HDR. Doskonałe odwzorowanie kolorów potwierdza certyfikat Pantone Validated, a wbudowany system głośników w układzie 6.2.2 opracowano wspólnie z Devialet oraz Opéra de Paris. To naprawdę górna półka; produkt w sam raz dla koneserów. Co prawda przy cenie 109 999 zł raczej nie ma dużych szans, by stać się bestsellerem, ale wiecie – jeśli się zdecydujecie, na pewno będziecie zadowoleni 😉

Promocja na darmowy transport i montaż dla dużych telewizorów potrwa do 15 października 2025. Wszystkie szczegóły znajdziecie w linku poniżej.

Projektor laserowy z prezentem

Alternatywną opcją dla osób szukających wielkiego ekranu i kinowych wrażeń jest zakup projektora. No i tu także czeka na Was fajna propozycja, bo w Media Expert znajdziecie promocję na modele z serii Hisense C2. Kupując Hisense C2, C2 Pro lub C2 Ultra w terminie do 31 października 2025, gratis dostaniecie etui transportowe.

Co trzeba zrobić? Wystarczy dodać do koszyka jeden z objętych promocją projektorów, a następnie dorzucić dedykowany futerał Hisense BB2H. Zostanie on dodany do zamówienia jako gratis, bez dopłacania ani złotówki.

Praktyczny dodatek do bardzo udanego produktu. Serio, już podstawowy wariant Hisense C2 to doskonała propozycja dla każdego, kto kino chciałby mieć w domu. To laserowy projektor o rozdzielczości 4K oraz doskonałych parametrach. Jasność maksymalna sięga 2000 lumenów, a potrójny laser RGB gwarantuje doskonałe odwzorowanie kolorów. Co więcej, to sprzęt bardzo elastyczny. Wbudowana podstawa pozwala na obrót w 360° i regulację kąta nachylenia w 135°, natomiast wbudowany sensor 3D ToF zadba o precyzyjną geometrię ekranu względem ściany. Ba, zrobi to praktycznie bez naszego udziału. A wspomniałem już, że w środku znajdziemy wbudowane głośniki opracowane wspólnie z JBL oraz system operacyjny VIDAA OS? Bo znajdziemy.

No i żeby nie zapomnieć o najważniejszym – z taką zabawką możecie uzyskać obraz o przekątnej nawet 300”. Gwarantuję, że „somsiad” tak dużego telewizora w domu nie ma 😉

Cena 6479 zł za taki zestaw funkcji wydaje się naprawdę atrakcyjna. Jeśli natomiast komuś zależy na jeszcze bardziej wyśrubowanych parametrach, to też żaden problem – zawsze można wybrać modele Hisense C2 Pro lub C2 Ultra.

Soundbar lub kino domowe taniej z telewizorem

Wreszcie trzecia oferta dla kinomaniaków w Media Expert to wyjątkowa promocja na soundbary i zestawy kina domowego. Temat jest prosty: wybieracie telewizor, a w prezencie możecie do niego wybrać wybrany zestaw nagłośnienia nawet 50 procent taniej. Taki tandem już na bank sprawi, że we własnym fotelu poczujecie się jak w najlepszym multipleksie.

Przykładowo, możecie wybrać telewizor Hisense 55U7NQ, czyli bardzo dobrze oceniany model o przekątnej 55”. To świetna opcja dla wymagających użytkowników z nieco skromniejszym budżetem, ponieważ za jedyne 3849 zł dostajemy model z panelem MiniLED, a wraz z nim perfekcyjną czerń, fenomenalny kontrast i błyskawiczny czas reakcji matrycy. W zestawie możecie wybrać do niego soundbar Hisense AX5140Q z rabatem w wysokości 40 procent. Tak naprawdę to nie tyle soundbar, co zestaw z dwoma bezprzewodowymi satelitami i subwooferem, zapewniający prawdziwą trójwymiarową scenę niczym w kinie.

Żeby skorzystać z oferty, wystarczy dodać do koszyka jeden z telewizorów i zestawów nagłośnienia objętych promocją, a następnie skorzystać z kodu P-26969. Cena soundbara lub zestawu kina domowego zostanie obniżona, a my możemy dokończyć zamówienie i cieszyć się z oszczędności.

Pełne szczegóły promocji znajdziecie w linku poniżej. Akcja potrwa do 31 października 2025 roku lub do wyczerpania zapasów.

Takie promocje, że mucha nie siada!

Także niezależnie od tego, czy planujecie remont kuchni, czy chcecie spędzić zimę pod kocykiem, przed naprawdę duuużym ekranem, na Media Expert na bank znajdziecie promocję, która przypadnie Wam do gustu. Wystarczy kliknąć w link poniżej i wybrać coś dla siebie.