Roborock Qrevo 5AE – moc, wygoda i inteligentne sprzątanie w niższej cenie

Do 19 października 2025 r. u wybranych partnerów handlowych trwa promocja na Roborock Qrevo 5AE, robota sprzątającego typu All-in-One. Urządzenie dostępne jest w cenie 1 899 zł zamiast 2 799 zł. Promocja obejmuje także modele Roborock QR 798 oraz Roborock Saros 10R.

Model Qrevo 5AE łączy moc ssania 12 000 Pa z precyzyjnym mopowaniem i pełną automatyzacją obsługi. Wyposażony w podwójny system szczotek DuoDivide skutecznie usuwa kurz, sierść i włosy, zapobiegając ich plątaniu, co znacznie ułatwia konserwację urządzenia. Technologia FlexiArm pozwala mopować nawet w narożnikach i wzdłuż krawędzi, a podnoszone mopy obrotowe (200 obr./min) skutecznie usuwają zaschnięte plamy z podłogi. Dzięki opcji podnoszenia mopów, dywany pozostają suche podczas odkurzania. 

Wielofunkcyjna stacja dokująca automatycznie opróżnia pojemnik na kurz, myje i suszy mopy ciepłym powietrzem (45°C) i utrzymuje robota w pełnej gotowości. Dzięki inteligentnej nawigacji LiDAR PreciSense oraz systemowi omijania przeszkód Reactive Tech, Qrevo 5AE porusza się precyzyjnie po każdym pomieszczeniu. Sterowanie robotem oraz ustawianie harmonogramów sprzątania odbywa się wygodnie w aplikacji mobilnej.

Model Qrevo 5AE w promocyjnej cenie możesz kupić tutaj

Tu znajdziesz więcej informacji o modelach z serii Qrevo.

Ceny pozostałych modeli objętych promocją:

  • Roborock QR 798 – teraz 1 599 zł (zamiast 2 399 zł)
  • Roborock Saros 10R – teraz 3 999 zł (zamiast 4 399 zł)

Promocja trwa do 19 października 2025 r. 

