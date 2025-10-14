BLIK odda pieniądze za zakupy. Powstaje nowa usługa
BLIK szykuje nową usługę dla klientów banków. Dzięki współpracy z Goodie będzie oferować zwrot części środków.
Polski Standard Płatności nawiązał współpracę z aplikacją Goodie, w ramach której już w przyszłym roku klienci banków w Polsce mają otrzymać nowe możliwości. Firmy chcą wspólnie zwracać nam część kosztów wydanych na zakupy.
BLIK odda nam pieniądze
Na czym polegać ma współpraca? Nowy mechanizm ma być zintegrowany bezpośrednio z aplikacjami bankowymi. W jego ramach będziemy otrzymywać zwrot części poniesionych kosztów, wydanych w ramach specjalnych, promocyjnych ofert. Ma to działać jak cashback.
Co ważne, dla banków ma to być rozwiązanie bardzo łatwe w implementacji, ponieważ to Goodie będzie odpowiadać za przyjmowanie zamówień, rozwój technologiczny, analitykę oraz mechanizmy cashbackowe. Z kolei BLIK będzie odpowiadał za implementację usługi komunikację programu w bankach.
Tworzymy nowy standard usługi cashback, przygotowany na dużą skalę, dla całego sektora bankowego. Nasze rozwiązanie bazuje na innowacyjnych mechanizmach wypracowanych przez goodie i widoczności w aplikacji mobilnej banku. Teraz, dzięki współpracy z BLIKIEM, technologia ta staje się dostępna dla wszystkich banków i sklepów w Polsce. To unikalne, nowe narzędzie, które pozwoli sklepom na zwiększenie swojej sprzedaży, przy braku konieczności technicznej integracji.
Oferta ma być również atrakcyjna dla sprzedawców, którzy w ten sposób mogą liczyć na ekspozycję swojej oferty w aplikacjach bankowych. Natomiast klienci, po dokonaniu zakupu i zapłaceniu BLIKIEM lub karta, otrzymają zwrot cashback, który następnie będą mogli wypłacić na swoje konto. Usługa ma ruszyć w przyszłym roku.
Na razie nie wiadomo, jakie banki zdecydują się na podjęcie współpracy z BLIKIEM i Goodie.