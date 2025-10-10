Już dziś niektóre usługi Santandera przestaną działać. Bank wyjaśnia
Bank Santander poinformował swoich klientów o utrudnieniach, które czekają na nich w najbliższy weekend. Niektóre usługi bankowe mogą przestać działać już dziś w nocy. Oto, co warto wiedzieć.
Przerwa. Potrzebujemy jej, by rozwijać naszą bankowość.
Przerwa z piątku na sobotę (10 i 11 października)
Przerwa w dostępie do usług będzie miała miejsce już z piątku na sobotę ( 10 i 11 października 2025). Jest to cykliczna przerwa techniczna potrzebna instytucji, aby rozwijać swoje usługi i dostarczać je w możliwie jak najlepszy sposób swoim klientom. Banki doskonale wiedzą, że tylko regularne aktualizacje zapewnią odpowiednie bezpieczeństwo środków klientów.
Jednocześnie, przerwa oznacza, że nie będziemy mogli skorzystać z kluczowych usług bankowych w godzinach od 23:00 do 7:30. Warto to zapamiętać, aby uniknąć niepotrzebnych nerwów. Wszelkie ważne transakcje wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
Przerwa techniczna w banku Santander - co nie będzie działało?
W trakcie przerwy serwisowej przestanie działać aplikacja mobilna banku, bankowość internetowa oraz przelewy. Nie skorzystamy ani z tych zwykłych, ani z natychmiastowych. Nie zapłacimy też za zakupy w sklepach internetowych korzystając z Przelew24. Utrudnienia tym razem także spotkają usługę BLIK oraz Kantor Santander (nie wymienimy w tym czasie waluty w kantorze internetowym banku).
Karty będą działały cały czas
Bank informuje, że będzie można, w czasie planowanej przerwy, płacić za pomocą karty w sklepach i w internecie. Można jej będzie także używać bez problemu w bankomatach i wpłatomatach.