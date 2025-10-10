Już dziś niektóre usługi Santandera przestaną działać. Bank wyjaśnia

Przerwa. Potrzebujemy jej, by rozwijać naszą bankowość. czytamy w komunikacie na stronie Santander Bank Polska.

Przerwa z piątku na sobotę (10 i 11 października)

Przerwa w dostępie do usług będzie miała miejsce już z piątku na sobotę ( 10 i 11 października 2025). Jest to cykliczna przerwa techniczna potrzebna instytucji, aby rozwijać swoje usługi i dostarczać je w możliwie jak najlepszy sposób swoim klientom. Banki doskonale wiedzą, że tylko regularne aktualizacje zapewnią odpowiednie bezpieczeństwo środków klientów.

Jednocześnie, przerwa oznacza, że nie będziemy mogli skorzystać z kluczowych usług bankowych w godzinach od 23:00 do 7:30. Warto to zapamiętać, aby uniknąć niepotrzebnych nerwów. Wszelkie ważne transakcje wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

Przerwa techniczna w banku Santander - co nie będzie działało?

W trakcie przerwy serwisowej przestanie działać aplikacja mobilna banku, bankowość internetowa oraz przelewy. Nie skorzystamy ani z tych zwykłych, ani z natychmiastowych. Nie zapłacimy też za zakupy w sklepach internetowych korzystając z Przelew24. Utrudnienia tym razem także spotkają usługę BLIK oraz Kantor Santander (nie wymienimy w tym czasie waluty w kantorze internetowym banku).

Karty będą działały cały czas