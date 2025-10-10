Płatności bezgotówkowe

Już dziś niektóre usługi Santandera przestaną działać. Bank wyjaśnia

Bank Santander poinformował swoich klientów o utrudnieniach, które czekają na nich w najbliższy weekend. Niektóre usługi bankowe mogą przestać działać już dziś w nocy. Oto, co warto wiedzieć.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:09
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Już dziś niektóre usługi Santandera przestaną działać. Bank wyjaśnia

Przerwa. Potrzebujemy jej, by rozwijać naszą bankowość.

czytamy w komunikacie na stronie Santander Bank Polska.

Przerwa z piątku na sobotę (10 i 11 października)

Przerwa w dostępie do usług będzie miała miejsce już z piątku na sobotę ( 10 i 11 października 2025). Jest to cykliczna przerwa techniczna potrzebna instytucji, aby rozwijać swoje usługi i dostarczać je w możliwie jak najlepszy sposób swoim klientom. Banki doskonale wiedzą, że tylko regularne aktualizacje zapewnią odpowiednie bezpieczeństwo środków klientów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jednocześnie, przerwa oznacza, że nie będziemy mogli skorzystać z kluczowych usług bankowych w godzinach od 23:00 do 7:30. Warto to zapamiętać, aby uniknąć niepotrzebnych nerwów. Wszelkie ważne transakcje wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Moto E15 2/64GB 6.67" 90Hz Niebieski
Smartfon MOTOROLA Moto E15 2/64GB 6.67" 90Hz Niebieski
0 zł
299 zł - najniższa cena
Kup teraz 299 zł
Smartfon MOTOROLA Moto G05 4/128GB 6.67" 90Hz Zielony
Smartfon MOTOROLA Moto G05 4/128GB 6.67" 90Hz Zielony
0 zł
299 zł - najniższa cena
Kup teraz 299 zł
Smartfon REALME 14 Pro 5G 12/512GB 6.77" 120Hz Szary
Smartfon REALME 14 Pro 5G 12/512GB 6.77" 120Hz Szary
0 zł
1788 zł - najniższa cena
Kup teraz 1788 zł
Advertisement

Przerwa techniczna w banku Santander - co nie będzie działało?

W trakcie przerwy serwisowej przestanie działać aplikacja mobilna banku, bankowość internetowa oraz przelewy. Nie skorzystamy ani z tych zwykłych, ani z natychmiastowych. Nie zapłacimy też za zakupy w sklepach internetowych korzystając z Przelew24. Utrudnienia tym razem także spotkają usługę BLIK oraz Kantor Santander (nie wymienimy w tym czasie waluty w kantorze internetowym banku). 

Karty będą działały cały czas

Bank informuje, że będzie można, w czasie planowanej przerwy, płacić za pomocą karty w sklepach i w internecie. Można jej będzie także używać bez problemu w bankomatach i wpłatomatach. 

Image
telepolis
banki Santander Bank Polska Santander aplikacja Santander przerwa w usługach banku
Zródła zdjęć: Brenda Rocha - Blossom / Shutterstock
Źródła tekstu: Santander