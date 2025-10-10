Klienci banku Santander w opałach. Są torpedowani dziwnymi mailami
Santander Bank Polska wydał nowy komunikat, skierowany do swoich klientów. Tym razem, porusza niezwykle ważną kwestię aktualizacji danych. Niestety, w dalszym ciągu, nie brakuje osób, które nabierają się na tego typu oszukańcze maile.
Santander z ważnym komunikatem
Komunikat pojawił się zarówno na oficjalnej stronie internetowej banku, jak i w mediach społecznościowych. Wszystko po to, aby dotarł do jak największej liczby klientów banku. Niestety, za niektóre błędy możemy słono zapłacić, a to jest właśnie jeden z nich.
Chodzi o aktualizację danych
Cyberprzestępcy wysyłają do nas maile, w których informują o potrzebie aktualizacji danych. I tu jest właśnie pułapka — cała ta aktualizacja danych, o której jest mowa w mailu, jest czystą fikcją, niczym więcej. To perfidna próba nakłonienia nas do kliknięcia fałszywego linka, który ma tylko jeden cel — wykraść nasze dane i dobrać się do naszego konta bankowego.
Oszuści zachęcają do kliknięcia linka, w przeciwnym razie dostęp do usług może być ograniczony lub zablokowany. To oszustwo! W ten sposób przestępcy chcą pozyskać dane do logowania do Waszej bankowości internetowej.
I trzeba przyznać, że problem jest palący i powinni się z nim zapoznać nie tylko klienci tego konkretnego banku. Oszuści nie wybrzydzają i atakują uczciwych obywateli bez względu z usług jakiego banku korzystają.
To nic innego, jak typowy przykład phishingu, czyli bezlitosnej metody, jaką upodobali sobie cyberprzestępcy. W tym wypadku phishing polega na rozsyłaniu fałszywych wiadomości SMS lub emali do różnych osób. Wiadomość taka zawsze zawiera link lub załącznik i jakąś groźbę.