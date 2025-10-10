Klienci banku Santander w opałach. Są torpedowani dziwnymi mailami

Santander z ważnym komunikatem

Komunikat pojawił się zarówno na oficjalnej stronie internetowej banku, jak i w mediach społecznościowych. Wszystko po to, aby dotarł do jak największej liczby klientów banku. Niestety, za niektóre błędy możemy słono zapłacić, a to jest właśnie jeden z nich.

Dalsza część tekstu pod wideo

Chodzi o aktualizację danych

Cyberprzestępcy wysyłają do nas maile, w których informują o potrzebie aktualizacji danych. I tu jest właśnie pułapka — cała ta aktualizacja danych, o której jest mowa w mailu, jest czystą fikcją, niczym więcej. To perfidna próba nakłonienia nas do kliknięcia fałszywego linka, który ma tylko jeden cel — wykraść nasze dane i dobrać się do naszego konta bankowego.

Oszuści zachęcają do kliknięcia linka, w przeciwnym razie dostęp do usług może być ograniczony lub zablokowany. To oszustwo! W ten sposób przestępcy chcą pozyskać dane do logowania do Waszej bankowości internetowej. ostrzega Santander Bank Polska.

I trzeba przyznać, że problem jest palący i powinni się z nim zapoznać nie tylko klienci tego konkretnego banku. Oszuści nie wybrzydzają i atakują uczciwych obywateli bez względu z usług jakiego banku korzystają.