Klienci banku Santander w opałach. Są torpedowani dziwnymi mailami

Santander Bank Polska wydał nowy komunikat, skierowany do swoich klientów. Tym razem, porusza niezwykle ważną kwestię aktualizacji danych. Niestety, w dalszym ciągu, nie brakuje osób, które nabierają się na tego typu oszukańcze maile.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:51
Santander z ważnym komunikatem

Komunikat pojawił się zarówno na oficjalnej stronie internetowej banku, jak i w mediach społecznościowych. Wszystko po to, aby dotarł do jak największej liczby klientów banku. Niestety, za niektóre błędy możemy słono zapłacić, a to jest właśnie jeden z nich.

Chodzi o aktualizację danych

Cyberprzestępcy wysyłają do nas maile, w których informują o potrzebie aktualizacji danych. I tu jest właśnie pułapka — cała ta aktualizacja danych, o której jest mowa w mailu, jest czystą fikcją, niczym więcej. To perfidna próba nakłonienia nas do kliknięcia fałszywego linka, który ma tylko jeden cel — wykraść nasze dane i dobrać się do naszego konta bankowego.

Oszuści zachęcają do kliknięcia linka, w przeciwnym razie dostęp do usług może być ograniczony lub zablokowany. To oszustwo! W ten sposób przestępcy chcą pozyskać dane do logowania do Waszej bankowości internetowej.

ostrzega Santander Bank Polska.

I trzeba przyznać, że problem jest palący i powinni się z nim zapoznać nie tylko klienci tego konkretnego banku. Oszuści nie wybrzydzają i atakują uczciwych obywateli bez względu z usług jakiego banku korzystają.

To nic innego, jak typowy przykład phishingu, czyli bezlitosnej metody, jaką upodobali sobie cyberprzestępcy. W tym wypadku phishing polega na rozsyłaniu fałszywych wiadomości SMS lub emali do różnych osób. Wiadomość taka zawsze zawiera link lub załącznik i jakąś groźbę. 

