Popularny serial będzie miał kolejny sezon. Nieco upiorna zapowiedź
Trzeba przyznać, że to dość przerażająca zapowiedź. Michael C. Hall, czyli serialowy Dexter, osobiście przemówił do widzów. Nagrał w tym celu krótki materiał, w którym przekazał najważniejsze informacje.
Popularny serial o fikcyjnym mordercy
"Dexter: Zmartwychwstanie"to już z całą pewnością hitowy serial, stanowiący prawdziwą ucztę dla fanów mroku i sarkazmu. Platforma SkyShowtime wypuściła kontynuację serii 12 września 2025 i wciąż są emitowane kolejne odcinki. Ale jak widać, seria nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, a serialowy Dexter, nie ma jeszcze dość.
Mamy zielone światło na kolejny sezon. To dopiero początek. Scenarzyści już się zbierają. Szczegóły wkrótce, ale chciałem być pierwszy i dać wam znać, że historia jest kontynuowana.
Krótka przypominajka, dla tych, którzy nie do końca są w temacie. Akcja serialu "Dexter: Zmartwychwstanie" rozgrywa się kilka tygodni po tym, jak Dexter zostaje postrzelony w klatkę piersiową przez własnego syna Harrisona, po czym budzi się ze śpiączki i odkrywa, że Harrison zniknął bez śladu. Zdając sobie sprawę z ciężaru, jaki przez niego musiał dźwigać jego własny syn, Dexter wyrusza do Nowego Jorku, aby go odnaleźć i naprawić całą sytuację. Możemy się domyślić, że zamknięcie sprawy, nie będzie należało do najłatwiejszych. Nie łatwo też mu będzie uciec od przeszłości.
Decyzja o kontynuacji serii wcale nie powinna dziwić. Michael C. Hall jest bez wątpliwości jednym z bardziej lubianych fikcyjnych morderców. "Dexter: Zmartwychwstanie" miał naprawdę dobrą oglądalność i nie trudno się domyślić, że to właśnie przyszłe losy bohatera dobrze rokują na przyszłość.