Popularny serial będzie miał kolejny sezon. Nieco upiorna zapowiedź

Popularny serial o fikcyjnym mordercy

"Dexter: Zmartwychwstanie" to już z całą pewnością hitowy serial, stanowiący prawdziwą ucztę dla fanów mroku i sarkazmu. Platforma SkyShowtime wypuściła kontynuację serii 12 września 2025 i wciąż są emitowane kolejne odcinki. Ale jak widać, seria nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, a serialowy Dexter, nie ma jeszcze dość.

Krótka przypominajka, dla tych, którzy nie do końca są w temacie. Akcja serialu "Dexter: Zmartwychwstanie" rozgrywa się kilka tygodni po tym, jak Dexter zostaje postrzelony w klatkę piersiową przez własnego syna Harrisona, po czym budzi się ze śpiączki i odkrywa, że Harrison zniknął bez śladu. Zdając sobie sprawę z ciężaru, jaki przez niego musiał dźwigać jego własny syn, Dexter wyrusza do Nowego Jorku, aby go odnaleźć i naprawić całą sytuację. Możemy się domyślić, że zamknięcie sprawy, nie będzie należało do najłatwiejszych. Nie łatwo też mu będzie uciec od przeszłości.