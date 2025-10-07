Telewizja i VoD

Dużo mroku i potworności. Wystarczył weekend, aby serial stał się nr 1

Serial kryminalny "Powrót: Historia Eda Geina", to najwyraźniej idealna pozycja na jesienne wieczory. Ten serial już w pierwszy weekend bije rekordy popularności nie tylko w Polsce, ale także w światowym streamingu. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:59
0
Lubimy napięcie i dużą dawkę mroku

Przynajmniej o tej porze roku. Mroczny serial "Powrót: Historia Eda Geina" to nie tylko oryginalna opowieść, ale także trzecia część antologii Ryana Murphy'ego i Iana Brennana. Od 3 października możemy oglądać go na Netflixie. I wszystko wskazuje, że naprawdę go chętnie oglądamy. Jak wskazują dane po weekendzie, serial ten już rozbił bank, a minął zaledwie weekend od premiery.

"Powrót: Historia Eda Geina" to nic innego, jak początek koszmaru

"Powrót: Historia Eda Geina" to nic innego jak kolejna opowieść o seryjnym zabójcy, tym razem z obsesją na punkcie ludzkiej skóry. Powieść o tym, że zwykły spokojny z pozoru człowiek może stać się prawdziwym potworem i psychopatą. A jego dom jest w stanie skrywać tajemnicę tak makabryczną, że więdną przy niej wszystkie dotychczasowe wyobrażenia amerykańskiego koszmaru. I to właśnie ten niepozorny człowiek, zwany także "rzeźnikiem z Plainfield", uświadomił nam wszystkim, że potwory wcale się nie rodzą lecz tworzymy je sami. W roli główej wystąpił Charlie Hunnam, który doskonale wcielił się w postać farmera odludka - Eddiego Geina.

Archetyp bohatera nowoczesnego horroru

Bohater stał się inspiracją dla stworzenia w mediach nowego gatunku potwora w Hollywood. To z niego twórcy czerpali inspirację, by stworzyć takie postacie jak Hannibal Lecter z "Milczenia owiec" czy filmy typu "Psychoza" oraz "Teksańska masakra piłą mechaniczną". 

Na Netflixie możemy także obejrzeć wcześniejsze sezony serialu. Sezon pierwszy to "Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya Dahmera", sezon drugi "Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów"

