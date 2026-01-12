Premierowy odcinek głośnego serialu porusza ważną kwestię. W tle OnlyFans

Weryfikacja wieku - o tym jest teraz głośno

Premiera czwartego sezonu serialu "Branża" od razu rozpoczyna debatę weryfikacji wieku w Internecie. Przypomnijmy, że akcja rozgrywa się w Londynie, a twórcy serialu wprowadzają projekt ustawy o bezpieczeństwie w Internecie, który jest odzwierciedleniem brytyjskiego prawa w zakresie weryfikacji wieku.

Rozpoznawanie twarzy i dane bankowe

Ustawa, o której mowa, wprowadza weryfikację wieku na stronach z treściami dla dorosłych, w taki sposób, aby uniemożliwić korzystanie z nich osobom niepełnoletnim. I tak, wiek użytkownika można potwierdzić za pomocą rozpoznawania twarzy i danych bankowych. Wielka Brytania nie jest tu wyjątkiem, podobne przepisy wchodzą w życie w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, ale eksperci biją na alarm w związku z potencjalnymi obawami dotyczącymi prywatności.

Weryfikacja wieku odgrywa dużą rolę w premierze 4. sezonu "Branży"

Tak naprawdę, skończyliśmy na tym, że napisaliśmy o tym i nakręciliśmy film, zanim to stało się popularne w Wielkiej Brytanii, bez żadnego doradcy w tej sprawie. powiedział współtwórca serialu Konrad Key dla Mashable.

Nacisk na tą kwestię dowodzi, że serial potrafi trzymać rękę na pulsie, nawet w szybko zmieniającej się erze cyfrowej.