Premierowy odcinek głośnego serialu porusza ważną kwestię. W tle OnlyFans
Czwarty sezon serialu "Branża" ("Industry"), którego premiera jest już dzisiaj, porusza ciekawe kwestie weryfikacji wieku i usługi Only Fans. I to już od pierwszego odcinka serii.
Weryfikacja wieku - o tym jest teraz głośno
Premiera czwartego sezonu serialu "Branża" od razu rozpoczyna debatę weryfikacji wieku w Internecie. Przypomnijmy, że akcja rozgrywa się w Londynie, a twórcy serialu wprowadzają projekt ustawy o bezpieczeństwie w Internecie, który jest odzwierciedleniem brytyjskiego prawa w zakresie weryfikacji wieku.
Rozpoznawanie twarzy i dane bankowe
Ustawa, o której mowa, wprowadza weryfikację wieku na stronach z treściami dla dorosłych, w taki sposób, aby uniemożliwić korzystanie z nich osobom niepełnoletnim. I tak, wiek użytkownika można potwierdzić za pomocą rozpoznawania twarzy i danych bankowych. Wielka Brytania nie jest tu wyjątkiem, podobne przepisy wchodzą w życie w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, ale eksperci biją na alarm w związku z potencjalnymi obawami dotyczącymi prywatności.
Weryfikacja wieku odgrywa dużą rolę w premierze 4. sezonu "Branży"
Tak naprawdę, skończyliśmy na tym, że napisaliśmy o tym i nakręciliśmy film, zanim to stało się popularne w Wielkiej Brytanii, bez żadnego doradcy w tej sprawie.
Nacisk na tą kwestię dowodzi, że serial potrafi trzymać rękę na pulsie, nawet w szybko zmieniającej się erze cyfrowej.
Nie chcemy zbytnio spoilerować, ale w premierowym odcinku 4. sezonu, zatytułowanym "PayPal of Bukkake", ustawa o bezpieczeństwie online staje się katalizatorem poważnej zmiany w firmie fintech Tender. Firma ta, będąca niegdyś operatorem płatności dla stron pornograficznych, w tym analogowej strony Branży "OnlyFans", planuje odejść od treści dla dorosłych, aby zyskać uznanie i szacunek.