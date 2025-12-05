Telewizja i VoD

12 stycznia powraca na HBO "najlepszy serial roku"

Warto zanotować datę 12 stycznia 2026. Wtedy to będzie miała premierę czwarta odsłona serialu HBO Max, którą pokochał cały świat. Nadchodzi "Branża 4". 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:03
"Branża" powraca do HBO 

Wszyscy pamiętamy finałowy odcinek, który narobił dużo szumu wśród fanów "Branży". Całkiem prawdopodobne, że wielu widzów po obejrzeniu ostatniego odcinka do tej pory o nim rozmyśla i nie do końca może pojąć, co się właściwie w nim wydarzyło. Jednak to tylko znak, że są oni gotowi na więcej. 

"Branża" to serial, który zyskał zarówno uznanie krytyków, jak i widzów. Od 12 stycznia nowe odcinki będzie można oglądać na kanale HBO oraz na HBO Max (będą emitowane co tydzień, aż do 2 marca). Okaże się, czy nadal, z zapartym tchem, lubimy oglądać perypetie młodych, ambitnych i goniących za pieniędzmi ludźmi z sektora finansowego.

"Branża" co nas czeka w 4. sezonie?

Jak wynika ze zwiastuna, ponownie spotkamy się z lubianymi bohaterkami: Harper (Myha'la) i Jasmin (Marisa Abela), które zrobiły kariery w świecie wielkiej finansjery. Można śmiało powiedzieć, że po tym, jak zdobyły doświadczenie w prestiżowym Pierpoint żyją one na najwyższej zawodowej półce. Jednak na londyńskiej scenie pojawia się nowy gracz z branży fintech, który nieźle namiesza. Bohaterki zostają wciągnięte w grę pełną intryg, manipulacji i tajemnic. Po raz kolejny ich przyjaźń zostanie wystawiona na próbę.

Twórcami i scenarzystami "Branży" są Mickey Down i Konrad Kay. Serial jest efektem współpracy HBO, BBC i Bad Wolf Production. 

Trzeci sezon serialu "Branża" był nominowany do nagrody Critics Choice Award 2025 w kategorii najlepszy serial dramatyczny i uplasował się na pierwszym miejscu listy "Najlepszych seriali telewizyjnych 2024 roku" magazynu "The New Yorker". Magazyny "Time" i "GQ" także okrzyknęły go najlepszym serialem roku. 

