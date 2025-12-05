Biedronka rozbija bank. Daje dwa w cenie jednego

Tym razem promocja została przygotowana dla użytkowników internetowego sklepu Biedronka Home. Akcja trwa do 31 grudnia, więc jest jeszcze trochę czasu, aby z niej skorzystać.

Biedronka daje dwa w cenie jednego

Chodzi o promocję na powerbanki. Dotyczy ona modelu Blow PB 20E, który został przeceniony ze 109 do 89,90 zł. Urządzenie ma pojemność 20000 mAh, a do tego obsługuje ładowanie z mocą 22,5 W w standardach Quick Charge 3.0 oraz Power Delivery. Powerbank, dzięki obecności dwóch portów USB-A QC 3.0 oraz jednego USB-C, pozwala na ładowanie trzech urządzeń jednocześnie.

Jednak promocja nie dotyczy tylko obniżki ceny o niecałe 20 zł. Przy zakupie wspomnianego powerbanka możecie dodać do koszyka drugi model Blow PB 10A o pojemności 10000 mAh, a jego cena zostanie obniżona do 1 zł. Tym samym za 90,90 zł kupicie dwa urządzenia jednocześnie. Ten drugi ma dwa złącza USB-A do ładowania z natężeniem maksymalnie 2,1 A. Jego normalna cena to 79,90 zł, więc prawie 8 dyszek zostaje nam w kieszeni.