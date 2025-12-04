Sprzęt

AMD Gorgon Point w wersji budżetowej. Poznaliśmy specyfikację

Fani AMD będą mieli w czym wybierać. Już niedługo na rynek trafią laptopy wyposażone w nowe procesory z serii Ryzen AI 400.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:44
Został zaledwie miesiąc do targów CES 2026 w Las Vegas (USA), czyli jednego z dwóch największych wydarzeń w świecie nowych technologii. To właśnie tam giganci tacy jak AMD, Intel czy NVIDIA prezentują swojej nowe karty graficzne i procesory. A wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Czerwoni pokażą mobilną serię Gorgon Point.

Taktowania CPU oraz iGPU wciąż są tajemnicą

Na nasze szczęście nieco nowych informacji poznajemy już teraz. W bazie wyników BAPCo pojawił się test CrossMark obejmujący układ AMD Ryzen AI 5 430. Jest to budżetowa, 4-rdeniowa i 8-wątkowa jednostka na bazie architektury Zen 5. W porównaniu do poprzednika - Ryzen AI 3 330 - największą zmianą jest mocniejsze iGPU.

Tym razem zamiast AMD Radeon 820M z 2 jednostkami CU, mamy dostać Radeona 840M z 4 CU. Sama architektura pozostanie bez zmian i będzie to wciąż RDNA 3.5. Niestety, taktowania nadal pozostają tajemnicą.

Oczywiście nie ma tutaj mowy o GPU, które sprosta najnowszym grom AAA. To raczej propozycja do internetu, filmów i seriali oraz starszych i prostszych produkcji. Jeśli jednak wyniki się nie zmienią do premiery, to i czeka nas ogólny skok wydajności o 19%. A to zdecydowanie nie jest mało.

Według przecieków w ramach serii Ryzen AI 400 dostaniemy przynajmniej 7 modeli. Podzielone one zostaną na standardowe segmenty - Ryzen AI 3, Ryzen AI 5, Ryzen AI 7 oraz Ryzen AI 9 w wersji zwykłej i HX. Najmocniejszy z nich zaoferuje 12 rdzeni 24 wątki oraz aż 16 CU.

Zródła zdjęć: AMD, BAPCo
Źródła tekstu: BAPCo, VideoCardz, Wccftech, oprac. własne