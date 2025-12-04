ING Bank Śląski ogłasza przerwę. Ten weekend będzie kłopotliwy

ING Bank Śląski ogłasza przerwę w najbliższy weekend

Najbliższy weekend, a konkretnie noc z soboty na niedzielę (6/7 grudnia) może wydać się nieco kłopotliwa dla klientów ING Banku Śląskiego. Ze względu na planowaną przerwę bank prosi, aby zrobić wszelkie niezbędne zakupy poza godzinami prac serwisowych. A w razie potrzeby zastrzeżenia karty, będzie można to zrobić za pośrednictwem bankowej infolinii.

Jeśli chodzi o godziny, w jakich będą przeprowadzane prace, to bank celowo wybrał te nocne, aby jak najmniej nam przeszkadzały.

W nocy z soboty na niedzielę (6/7 grudnia) od 1:00 do 6:00 planujemy prace serwisowe. W tym czasie utrudniona będzie obsługa większości funkcji związanych z naszymi kartami w Moim ING i ING Business. Przepraszamy za utrudnienia. czytamy na stronie banku.

Co przestanie działać w czasie planowanej przerwy?

Bank lojalnie uprzedza, że w tym czasie nie będzie można aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych, ubezpieczać oraz nadawać kodów PIN. Nie będzie możliwe także zamawianie kart płatniczych. Nie damy rady przypisać kart do telefonu w aplikacji bankowej, ani też dodać kart do portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Google Pay).

Karty kredytowe także nie będą działały prawidłowo. Nie wykonamy operacji na rachunku kart kredytowych, a także nie będą działały pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących i oszczędnościowych.

Dodatkowo mogą wystąpić także problemy z transakcjami kartami w bankomatach oraz wpłatomatach.