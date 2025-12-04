ING Bank Śląski ogłasza przerwę. Ten weekend będzie kłopotliwy
ING Bank Śląski wydał komunikat o nadchodzącej przerwie w dostępie do swoich usług bankowych. Warto zanotować sobie datę 6/7 grudnia 2025, aby nie zaskoczył nas brak dostępu do pieniędzy.
ING Bank Śląski ogłasza przerwę w najbliższy weekend
Najbliższy weekend, a konkretnie noc z soboty na niedzielę (6/7 grudnia) może wydać się nieco kłopotliwa dla klientów ING Banku Śląskiego. Ze względu na planowaną przerwę bank prosi, aby zrobić wszelkie niezbędne zakupy poza godzinami prac serwisowych. A w razie potrzeby zastrzeżenia karty, będzie można to zrobić za pośrednictwem bankowej infolinii.
Jeśli chodzi o godziny, w jakich będą przeprowadzane prace, to bank celowo wybrał te nocne, aby jak najmniej nam przeszkadzały.
W nocy z soboty na niedzielę (6/7 grudnia) od 1:00 do 6:00 planujemy prace serwisowe. W tym czasie utrudniona będzie obsługa większości funkcji związanych z naszymi kartami w Moim ING i ING Business. Przepraszamy za utrudnienia.
Co przestanie działać w czasie planowanej przerwy?
Bank lojalnie uprzedza, że w tym czasie nie będzie można aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych, ubezpieczać oraz nadawać kodów PIN. Nie będzie możliwe także zamawianie kart płatniczych. Nie damy rady przypisać kart do telefonu w aplikacji bankowej, ani też dodać kart do portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Google Pay).
Karty kredytowe także nie będą działały prawidłowo. Nie wykonamy operacji na rachunku kart kredytowych, a także nie będą działały pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących i oszczędnościowych.
Dodatkowo mogą wystąpić także problemy z transakcjami kartami w bankomatach oraz wpłatomatach.
To co będzie poprawnie działało w tym czasie, to transakcje BLIK.