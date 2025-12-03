Revolut ma sposób na ulicznych złodziei. Zabiorą telefon, ale nie pieniądze

Revolut wprowadza nową usługę bezpieczeństwa przed sezonem świątecznym, gdy otwarte do późnych godzin jarmarki i pełne turystów aleje sklepowe zwiększają ryzyko ataku złodzieja. Europejskie metropolie, takie jak Londyn, od lat zmagają się z plagą kradzieży telefonów z ręki. Złodzieje na skuterze jadą wzdłuż chodnika i wyrywają telefony przechodniom, którzy robią zdjęcia lub patrzą w ekran. W nowym wariancie tej kradzieży przestępcy zmuszają też przestraszoną ofiarę do odblokowania dostępu do telefonu i konta np. z pomocą selfie.

Aktywując funkcję Tryb Uliczny, klienci będą mogli zaznaczyć na mapie swoje miejsca zaufane. Następnie, gdy będą poruszać się poza bezpieczną strefą, wszelkie przelewy ponad ustalony limit wymagać będą dodatkowego potwierdzenia tożsamości, a ich realizacja będzie opóźniona o 1 godzinę. Takie warunki tworzą okno czasowe, w którym można powstrzymać wyprowadzenie środków wbrew woli ofiary.

Z kolei złodzieje mogą sami zaprzestać ataku, nie osiągając szybkich efektów (brak możliwości transferu). Miejsca zaufane na mapie można zmieniać, a Tryb Uliczny wyłączyć, ale nie dla już opóźnionych transakcji.

Aby włączyć Tryb Uliczny, należy:

wejść w Profil, otworzyć zakładkę Bezpieczeństwo i wybrać sekcję Ochrona Majątku,

wejść w pole Przelewy i ustawić limit transferu środków,

aktywować suwakiem Tryb Uliczny,

oznaczyć na mapie miejsca zaufane - można je redefiniować w dowolnym momencie, na przykład zmieniając miejsce pobytu lub hotel w podróży.

Po włączeniu Trybu Ulicznego w miejscach zaufanych przelewy klientów powyżej limitu, po potwierdzeniu tożsamości selfie, realizowane są natychmiast. Poza miejscami zaufanymi po wstępnym potwierdzeniu tożsamości, realizacja przelewów będzie opóźniona o 1 godzinę i możliwa po kolejnym potwierdzeniu tożsamości.