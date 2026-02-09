Niepokojący trend w polskich szkołach. Nauczyciele już nie wytrzymują

Nagrywają nauczycieli i filmiki wrzucają do sieci

Jak donosi portalsamorzadowy.pl, uczniowie coraz częściej prowadzą na TikToku transmisje live z lekcji, w ukryciu przed wykładowcą. Dzieje się tak od conajmniej dwóch lat, ale ostatnio to zjawisko wyraźnie się nasiliło. Nauczyciele nie wyrażają na tego typu postępowanie zgody - apelują o pilne działania, bowiem zakaz używania komórek w polskich szkołach to niekończąca się historia. "To walka z wiatrakami" - tak sądzi większość pedagogów.

Nauczycielu, nauczycielko, rozejrzyj się dobrze, bo bardzo możliwe, że właśnie jesteś nagrywany. Tak, Ty! Tak, teraz! A konkretnie - może właśnie jesteś bohaterem, bohaterką drugiego planu podczas live’a na TikToku, który w tej chwili prowadzi jeden z Twoich uczniów. Jesteś w szkole, na lekcji? Trudno. Po prostu w tym czasie pętasz się po ich życiu. fragment ostrzeżenia, jakie pojawiło się na oficjalnym profilu FB Protest z Wykrzyknikiem, powstałego z inicjatywy nauczycieli.

I to nie tylko samo nagrywanie bez zgody nagrywanego jest problemem. Chodzi też o wymowę materiałów - w opisywanych live'ach często pojawiają się zachęty do dokuczania nauczycielom. Część nagrywanych wydaje się być w danym momencie całkowicie bezbronnych i bezradnych, bo nawet nie wie, co jest źródłem tego typu zachowań i odzywek ze strony uczniów. Protest z Wykrzyknikiem twierdzi, że wyłapuje niektóre filmiki i zgłasza do ekspertów NASK-a jako nielegalną treść w Internecie.