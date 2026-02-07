Tak powinien wyglądać każdy niedrogi tablet. Test OnePlus Pad Go 2
OnePlus Pad Go 2 to niedrogi tablet z dużym wyświetlaczem, który możecie znaleźć w polskich sklepach. Czy warto go kupić? Sprawdzamy!
Pewien mędrzec powiedział kiedyś, że tanie tablety są dobre, bo są dobre i tanie. OnePlus Pad Go 2 wkracza na rynek, by udowodnić, że ta maksyma nadal jest aktualna. To duży tablet z wyświetlaczem 12,1”, który w sklepach znajdziemy za 1399 zł. Miałem okazję sprawdzić go w akcji.
Wygląd i wykonanie
OnePlus Pad Go 2 na tle innych niedrogich tabletów wyróżnia się swoim rozmiarem. Choć modele z ekranem 12,1” teoretycznie nie są niczym niezwykłym, to w tej półce cenowej nie widujemy ich zbyt często. Poza tym testowany model jest jednak do bólu zachowawczy: prostokątny kształt, zaokrąglone rogi, wąska czarna ramka wokół ekranu oraz czarne aluminiowe plecki bez ozdobników.
Jedni nazwą go „uniwersalnym” albo „minimalistycznym”, a inni „nijakim”. Jedno jest pewne – wygląd raczej nie będzie tym, co przesądzi o zakupie nowego tabletu OnePlusa.
Warto natomiast pochwalić wykonanie. Mamy tu niezłe materiały, w tym aluminium i szkło o zwiększonej odporności na zarysowania (niestety producent nie podaje konkretnego rodzaju), a całość jest dobrze spasowana i bardzo przyjemna w obyciu. Do pełni szczęścia zabrakło wodoodporności, ale i bez tego całość wypada bardzo dobrze jak na segment niemal budżetowy.
Wygoda
Jak łatwo się domyślić, dwunastocalowy tablet nie jest sprzętem przeznaczonym do używania w jednej ręce lub noszenia w kieszeni spodni. W tym kontekście większe wymiary urządzenia to praktycznie same plusy. Dostajemy dużą przestrzeń roboczą przy zachowaniu stosunkowo niskiej masy (ok. 599 g).
OnePlus Pad Go 2 z racji swoich gabarytów jest tabletem, który najlepiej czuje się na blacie w parze z jakąś podpórką (np. dedykowanym etui, które musimy kupić osobno). Na szczęście jest na tyle lekki i dobrze wyważony, że noszenie go w rękach nie jest jakąś straszną torturą – przynajmniej w krótszych sesjach. Plusem jest także fakt, że jest bardzo cienki (6,8 mm), dzięki czemu bardzo dobrze nadaje się do noszenia w plecaku czy torebce.
Wyświetlacz
Tak jak wspomniałem już kilkukrotnie, bohater testu został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 12,1”. Jest to panel IPS o rozdzielczości 1980 x 2800 pikseli oraz odświeżaniu 120 Hz. Zagęszczenie pikseli to ok. 283 PPI, co przekłada się na bardzo ostry i szczegółowy obraz.
Plusem ekranu jest na pewno jego duży rozmiar, dzięki któremu sprawdza się w wielu różnych zastosowaniach: przeglądaniu Internetu, edytowaniu dokumentów, oglądaniu wideo itd. Jeśli chodzi o parametry, są one dobre, choć nie wybijają się przesadnie ponad to, czego można oczekiwać na średniej półce cenowej.
Dostajemy bardzo dobre pokrycie kolorów (90,6 procent dla gamutu DCI-P3), jasność maksymalną na poziomie 611 nitów i niezły jak na IPS kontrast rzędu 1404:1. W codziennym używaniu taki panel sprawdza się bardzo dobrze i trudno się tutaj do czegoś przyczepić – co najwyżej do tego, że nie jest to OLED.
Interfejs i funkcjonalność
OnePlus Pad Go 2 pracuje pod kontrolą Androida 16 z nakładką OxygenOS 16. Według deklaracji producenta, tablet ma otrzymać trzy duże aktualizacje Androida, a łatki bezpieczeństwa mają być dostarczane łącznie przez sześć lat. Nie jest to zły wynik, choć można czuć pewne rozczarowanie, biorąc pod uwagę, że coraz powszechniejszą praktyką stała się gwarancja pięciu dużych update’ów dla nowych urządzeń.
Trzeba natomiast przyznać, że sam OxygenOS sprawdza się w swojej roli wzorowo. To dokładnie ta sama nakładka, którą znajdziemy na telefonach producenta (także tych pod marką OPPO), tyle że rozciągnięta na duży ekran tabletu. Bardzo często takie zabiegi kończą się ledwo używalnym interfejsem, który nie robi użytku z dodatkowej przestrzeni, ale tutaj udało się uniknąć tej pułapki.
Poszczególne elementy interfejsu bardzo fajnie dopasowują się do dużego wyświetlacza. Aplikacje systemowe mają przemyślany interfejs, a do tego producent nie zapomniał o wprowadzeniu rozwiązań ułatwiających pracę z kilkoma aplikacjami jednocześnie. Przykładowo, możemy włączyć podręczny dock, ułatwiający przełączanie się między aplikacjami albo w widoku podzielonego ekranu wirtualnie powiększyć przestrzeń roboczą, by zmieściło się na niej pełne okno aplikacji. Nie jest to może najbardziej rozbudowana implementacja wielozadaniowości na rynku, ale wystarczy, by tutejszy duży wyświetlacz nabrał sensu.
Cały interfejs jest spójny i estetyczny oraz oferuje przyzwoity zakres funkcji personalizacji. Aplikacje systemowe są dopracowane, funkcjonalne i intuicyjne. Nie ma tu także zbyt dużo bloatware’u. Co ze swojej strony bardzo chwalę, to ograniczona integracja funkcji AI. Te co prawda na pokładzie znajdziemy – i jako usługi Google, i autorskie rozwiązania OnePlus/OPPO – ale nie jesteśmy do nich przymuszani tak nachalnie jak w nakładkach innych producentów.
Z praktycznych funkcji warto wspomnieć także o tym, że OnePlus Pad Go 2 posiada wsparcie dla dedykowanego rysika. Miły dodatek, który ułatwia korzystanie z urządzenia. Niestety akcesorium musimy dokupić osobno. Dodatkowo tablet standardowo nie posiada zaczepu magnetycznego ani funkcji ładowania bezprzewodowego dla gadżetu, także cała implementacja jest dość toporna i chyba najmocniej zdradza „budżetowy” charakter testowanego modelu.
Z łączności bezprzewodowej dostajemy Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.4. W sklepach znajdziemy także wersję 5G, ale jest ona dostępna za dopłatą.
Wbudowane aparaty mamy dwa – po jednym z przodu i z tyłu obudowy. Obydwa mają rozdzielczość 8 Mpix oraz nagrywają wideo w rozdzielczości maksymalnie 1080p przy 30 kl./s. O jakości zdjęć można powiedzieć tyle, że jakaś jest. Powinno wystarczyć do szybkiego zrobienia zdjęcia licznika prądu czy jakiegoś dokumentu, ale zdecydowanie nie jest to sprzęt dla entuzjastów mobilnej fotografii.
Zdjęcia przykładowe
Podzespoły i wydajność
W środku tabletu OnePlus Pad Go 2 znajdziemy procesor MediaTek Dimensity 7300 Ultra. To średniej klasy procesor wykonany w litografii 4 nm. Składają się na niego cztery rdzenie Cortex-A78 2,5 GHz i cztery Cortex-A55 2,0 GHz, wspierane przez układ graficzny Mali-G615 MC2. Dodatkowo w sklepach znajdziemy dwa warianty ze 128 lub 256 GB pamięci UFS 3.1, jednak w obydwu mamy tyle samo RAM-u: 8 GB.
|
Wydajność ogólna
|
Antutu 10
|Geekbench 6
|
AI Benchmark
|Jeden rdzeń
|Wszystkie rdzenie
|Apple iPad Air 11" (2024 / M2)
|1987232
|2603
|10087
|-
|Apple iPad Air 11" (2025 / M3)
|1990765
|3031
|11909
|-
|CMF Phone 2 Pro
|667605
|1007
|2957
|531
|Huawei MatePad Pro 12.2
|723567
|1360
|4453
|127
|Huawei MatePad Pro 13.2
|647415
|1159
|3657
|91,4
|Motorola Edge 40
|745703
|1113
|3608
|202,4
|Motorola Edge 40 Neo
|526405
|1049
|2544
|185
|Motorola Edge 60
|653522
|1045
|2969
|577
|Nothing Phone (2a)
|693102
|1142
|2614
|398
|Nothing Phone (3a)
|796988
|1174
|3288
|1253
|Nothing Phone (3a) Pro
|819910
|1174
|3288
|1248
|OnePlus Nord 5
|1466848
|1963
|4981
|3875
|OnePlus Nord CE 3 Lite 5G
|-
|889
|2036
|59,4
|OnePlus Open
|1541410
|1982
|5280
|2051
|OnePlus Pad 3
|2769797
|3096
|9320
|13047
|OnePlus Pad Go 2
|723438
|1012
|3136
|516
|Oppo Reno10 Pro 5G
|628872
|1013
|2794
|410
|Oppo Reno12 Pro 5G
|636220
|497
|2009
|381
|Realme 14 5G
|754871
|1090
|3088
|1273
|Realme 14 Pro+ 5G
|804220
|1184
|3236
|1304
|Realme 14 Pro 5G
|740996
|1007
|2879
|268
|Samsung Galaxy A15
|383821
|723
|1871
|48,2
|Samsung Galaxy A34 5G
|566496
|-
|2165
|125
|Samsung Galaxy A35
|616296
|1021
|2922
|114
|Samsung Galaxy A36
|653033
|1011
|2959
|304
|Samsung Galaxy A55
|740618
|1167
|3452
|107
|Samsung Galaxy A56
|902046
|1359
|3879
|301
|Samsung Galaxy Tab S9 FE
|-
|1017
|2986
|112
|Samsung Galaxy Tab S10+
|1840699
|2122
|6946
|7286
|Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
|2628569
|2789
|9136
|12062
|T Tablet 2
|406386
|782
|1965
|203
|Xiaomi Pad 6
|823263
|1310
|3368
|171,3
Wydajność w testach benchmarkowych wypada niemal identycznie jak w smartfonach za podobne pieniądze. W praktyce oznacza to, że OnePlus Pad Go 2 jest wystarczająco wydajny do praktycznie wszystkich codziennych zastosowań, w tym przeglądania Internetu, multimediów, serwisów społecznościowych, a nawet z większością gier powinien sobie poradzić. Wyjątkiem mogą się okazać najbardziej wymagające tytuły pokroju Genshin Impact, gdzie tutejsze stosunkowo słabe GPU musi się mierzyć z dodatkowym obciążeniem w postaci wysokiej rozdzielczości wyświetlacza.
|
Wydajność w grach
|3D Mark
|GFXBench offscreen
|
Maksymalna temperatura obudowy [°C]
|Wild Life Extreme
|Wild Life Extreme Stress Test
|Aztec Ruins Vulkan High Tier (1440p Offscreen)
|Car Chase (1080p Offscreen)
|Apple iPad Air 11" (2024 / M2)
|5392
|59,90%
|5142
|10157
|44,3
|Apple iPad Air 11" (2025 / M3)
|6194
|54,50%
|4954
|9564
|44
|CMF Phone 2 Pro
|852
|99,30%
|951
|1939
|38
|Huawei MatePad Pro 12.2
|1213
|99,60%
|1488
|2778
|42,9
|Huawei MatePad Pro 13.2
|1056
|99,40%
|1309
|2440
|39
|Motorola Edge 40
|1267
|99,10%
|1277
|2958
|47,5
|Motorola Edge 40 Neo
|699
|99,20%
|812,6
|1551
|49,8
|Motorola Edge 60
|852
|99,30%
|945,7
|1963
|38
|Nothing Phone (2a)
|1160
|99,60%
|1380
|2353
|42,6
|Nothing Phone (3a)
|1055
|99,70%
|1369
|2034
|37
|Nothing Phone (3a) Pro
|1057
|99,60%
|1272
|2037
|37
|OnePlus Nord 5
|3280
|82,70%
|3612
|6526
|45
|OnePlus Nord CE 3 Lite 5G
|1217
|99,60%
|507,8
|1172
|42,2
|OnePlus Open
|3707
|66,40%
|4440
|6477
|49,5
|OnePlus Pad 3
|6647
|82,60%
|7607
|11970
|48,5
|OnePlus Pad Go 2
|865
|99,50%
|-
|-
|27,9
|OPPO Reno10 Pro 5G
|690
|99,60%
|891,4
|1926
|46,5
|OPPO Reno12 Pro 5G
|856
|99,30%
|955,1
|1937
|40,4
|Realme 14 5G
|985
|97,60%
|1139
|1897
|39
|Realme 14 Pro+ 5G
|1078
|99,40%
|1276
|2016
|38,5
|Realme 14 Pro 5G
|861
|98,80%
|941
|1933
|37
|Samsung Galaxy A15
|342
|98,60%
|350,5
|898,1
|37,9
|Samsung Galaxy A34 5G
|641
|99,50%
|662
|1568
|42
|Samsung Galaxy A35
|808
|99,50%
|847,9
|1798
|34,4
|Samsung Galaxy A36
|897
|99,20%
|1014
|1760
|37,6
|Samsung Galaxy A55
|962
|98,20%
|1189
|2146
|33
|Samsung Galaxy A56
|1319
|99,40%
|1663
|2743
|41,5
|Samsung Galaxy Tab S9 FE
|-
|-
|-
|1688
|-
|Samsung Galaxy Tab S10+
|5019
|65,50%
|5064
|7173
|45,2
|Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
|6550
|75,30%
|7908
|10093
|46,1
|T Tablet 2
|342
|99,40%
|347
|874
|39,5
|Xiaomi Pad 6
|1117
|99,10%
|1566
|3477
|45,9
Natomiast na plus trzeba oddać, że tablet w praktyce okazał się bardzo responsywny i charakteryzuje się wysoką kulturą pracy. Nawet pod obciążeniem nie odnotowałem objawów throttlingu termicznego, a maksymalna zmierzona temperatura obudowy wyniosła raptem 28 °C.
Bateria
OnePlus Pad Go 2 wyposażony został w ogniwo o pojemności 10050 mAh. Spory akumulator, który w naszym teście wytrzymał 11 godzin i 47 minut nieprzerwanej pracy. To dobry rezultat – lepszy niż np. w droższym OnePlus Pad 3. Pełna bateria z nawiązką wystarczy np. na cały dzień wykładów albo długą podróż pociągiem.
|
Wytrzymałość akumulatora
|
Akumulator (mAh)
|Wyświetlacz
|
Czas pracy (minuty)
|Przekątna (cale)
|Rozdzielczość (piksele)
|Odświeżanie (Hz)
|CMF Phone 2 Pro
|5000
|6,77"
|1080 x 2392
|120
|940
|Huawei MatePad Pro 12.2
|10100
|12,2"
|2800 x 1830
|120
|711
|Nothing Phone (2a)
|5000
|6,7"
|1080 x 2412
|120
|706
|Nothing Phone (3a)
|5000
|6,77"
|1080 x 2392
|120
|851
|Nothing Phone (3a) Pro
|5000
|6,77"
|1080 x 2392
|120
|808
|OnePlus Nord 5
|5200
|6,83"
|2800 x 1272
|144
|1149
|OnePlus Pad 3
|12140
|13,2"
|3392 x 2400
|144
|681
|OnePlus Pad Go 2
|10050
|12,1"
|2800 x 1980
|120
|707
|Oppo Reno12 Pro 5G
|5000
|6,7"
|1080 x 2412
|120
|831
|Realme 14 5G
|6000
|6,67"
|1080 x 2400
|120
|889
|Realme 14 Pro+ 5G
|6000
|6,83
|1272 x 2800
|120
|886
|Realme 14 Pro 5G
|6000
|6,77
|1080 x 2392
|120
|918
|Samsung Galaxy A15
|5000
|6,5"
|1080 x 2340
|120
|775
|Samsung Galaxy A36
|5000
|6,7"
|1080 x 2340
|120
|780
|Samsung Galaxy A35
|5000
|6,6"
|1080 x 2340
|120
|811
|Samsung Galaxy A55
|5000
|6,6"
|1080 x 2340
|120
|914
|Samsung Galaxy A56
|5000
|6,7"
|1080 x 2340
|120
|953
|Samsung Galaxy Tab S10+
|10090
|12,4"
|1752 x 2800
|120
|512
|Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
|11600
|14,6"
|2960 x 1848
|120
|736
|T Tablet 2
|6000
|10,1"
|1920 x 1200
|60
|303
Dodatkowym plusem jest obsługa szybkiego ładowania. OnePlus Pad Go 2 obsługuje USB Power Delivery do mocy 33 W.
Podsumowanie
„OnePlus Pad Go 2 jest dobry, bo jest dobry i tani” – tak chciałbym napisać, ale nie brzmi to równie dobrze, co oryginalna maksyma. Nie zmienia to natomiast faktu, że bohater testu okazał się sprzętem bardzo udanym. Nie ma tu fajerwerków, ale nie musi – jest przyzwoita wydajność, wyświetlacz o bardzo dobrych parametrach oraz dopracowany interfejs. Mówiąc krótko, jest to, co najważniejsze.
Oczywiście znajdziemy tu też kilka kompromisów, np. kiepską jakość wbudowanego aparatu czy dość toporną implementację rysika, ale mając na uwadze cenę sprzętu, wydają się one dość rozsądne. No bo właśnie – za 1399 zł OnePlus Pad Go 2 jest naprawdę atrakcyjną propozycją dla większości użytkowników.
-
Duży wyświetlacz o przyzwoitych parametrach
-
Dobra jakość wykonania
-
Dopracowany interfejs
-
Rozsądny czas pracy na jednym ładowaniu
-
Rozsądna grubość i masa
-
Dobry stosunek jakości do ceny
-
Przeciętny aparat
-
Producent deklaruje tylko trzy duże aktualizacje Androida
-
Toporna implementacja rysika