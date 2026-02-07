Honor Magic8 Pro - na takiego Huaweia czekaliśmy (test)

Do testów tym razem dostałem flagowy smartfon marki Honor. Model Magic8 Pro wygląda niemal identycznie jak poprzednik, Honor Magic7 Pro, oferuje też bardzo podobną specyfikację. Są również istotne różnice, na przykład pracujący pod maską Snapdragon 8 Elite Gen 5 czy nowsze oprogramowanie „prosto z pudełka”.

Przez ostatnie dwa tygodnie mogłem się lepiej przyjrzeć temu modelowi, sprawdzając jego wady i zalety. Jakie one są? Tego między innymi się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Honor Magic8 Pro przyjechał do mnie w złotej wersji kolorystycznej. W pudełku znalazłem też kabel USB-C. W zestawie sprzedażowym jest jeszcze metalowa igła do wysuwania tacki na dwie karty nanoSIM, ale ta do mnie nie dotarła.

Solidny smartfon z „błyskiem w oku”

Honor Magic8 Pro to na pierwszy rzut oka solidny sprzęt, który swoje waży (po wzięciu do ręki). Smartfon został wykonany z dobrych jakościowo materiałów i z dbałością o detale, nawet te najdrobniejsze. Całość prezentuje się elegancko, choć nie każdemu musi się podobać wielka, wystająca wyspa fotograficzna na plecach.

Urządzenie ma zaokrąglone krawędzie, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Poprawia to wygląd, a przede wszystkim pozytywnie wpływa na wygodę noszenia. Tył i przód są błyszczące, lekki połysk mają również metalowe ramki.

Na wyposażeniu flagowego Honora znalazł się dodatkowy przycisk z dotykową powierzchnią. Z jego pomocą szybko uruchomimy aparat i zrobimy zdjęcie, a przesuwając po nim w prawo lub lewo – dostosujemy powiększenie. To tylko część jego możliwości przy domyślnych ustawieniach.

Obudowa smartfonu jest w pełni odporna na wodę i kurz, co potwierdzają certyfikaty IP68 oraz IP69K.

Błyskawiczna biometria to podstawa

Flagowy smartfon marki Honor został wyposażony w ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych oraz funkcję rozpoznawania twarzy (sensor ToF 3D). Jedno i drugie działa błyskawicznie, prawidłowo rozpoznając użytkownika telefonu.

Żywe kolory i świetna czytelność

Za wyświetlanie obrazu w testowanym smartfonie odpowiada panel LTPO OLED, dający zagęszczenie pikseli na poziomie 458 ppi. Dzięki temu jest on zawsze ostry i pozbawiony poszarpanych krawędzi. Do tego ma świetne kolory i doskonały kontrast.

Tryb

kolorów Temperatura

bieli Pokrycie

Gamy Objętość

Gamy Średnie ∆E

(MAX) Normalne 6778 K 96,6% sRGB

70,8% AdobeRGB

73,4% DCI P3 104,0% sRGB

71,7% AdobeRGB

73,7% DCI P3 0,28 (1,14) Wyraziste 6570 K 99,8% sRGB

95,7% AdobeRGB

98,2% DCI P3 167,9% sRGB

115,7% AdobeRGB

118,9% DCI P3 0,18 (1,38) Profesjonalny 6660 K 98,8% sRGB

70,4% AdobeRGB

73,0% DCI P3 103,2% sRGB

71,1% AdobeRGB

73,1% DCI P3 0,20 (0,90) Pokaż więcej

Szczytowa jasność ekranu, według producenta, to aż 6000 nitów. Dotyczy on jednak małych fragmentów obrazu. Gdy cały panel świecił na biało, zmierzone przeze mnie maksimum sięgnęło 891 nitów przy regulacji ręcznej oraz 1195 nitów przy regulacji automatycznej (przy sztucznym oświetleniu). To wszystko przekłada się na bardzo dobrą czytelność wyświetlacza w każdych warunkach.

Ciekawym dodatkiem w smartfonach marki Honor jest tryb e-książki. Obraz przyjmuje wtedy odcienie szarości, co jest przyjaźniejsze dla oczu na przykład podczas czytania e-booków.

Mocne stereo do rozkręcenia domówki

Honor Magic8 Pro został wyposażony w głośniki stereo, grające w górę i w dół, a także (górny głośnik) do przodu. Razem tworzą bogatą w dźwięki scenę muzyczną i grają czysto nawet przy maksymalnej głośności. Brakuje tylko głębszych basów, co jest normalną rzeczą w smartfonach. By je usłyszeć, trzeba sięgnąć po w miarę dobre słuchawki lub zewnętrzny głośnik.

Zmierzone 60 cm od głośników maksimum głośności sięgnęło 84,5 dB podczas słuchania muzyki ze Spotify. Spokojnie wystarczy to do rozkręcenia małej domówki. Nie powinniśmy również przegapić dzwoniącego telefonu.

Android 16, MagicOS 10 i sztuczna inteligencja

Testowany flagowiec marki Honor pracuje pod kontrolą oprogramowania MagicOS 10, bazującego na systemie Android 16. Interfejs systemowy wygląda estetycznie i jest bardzo funkcjonalny. Jak to bywa w przypadku wielu producentów smartfonów, widać tu inspirację systemem iOS Apple’a. Czy to dobrze? Na to pytanie musisz sobie odpowiedzieć sam.

Jak przystało na nowoczesny flagowy smartfon, nie zabrakło tu różnorodnych funkcji wspieranych sztuczną inteligencją. AI pomaga korzystać ze smartfonu, a także ułatwia wykonywanie dodatkowych czynności, jak tłumaczenie tekstów pisanych i mówionych czy poprawianie zdjęć. Są też dodatki Google’a, na przykład asystent Gemini czy funkcja „zakreśl, by wyszukać”.

W łączności jest wszystko, co trzeba

Honor Magic8 Pro oferuje komplet nowoczesnych standardów łączności bezprzewodowej. Do sprawnego korzystania z szybkiego Internetu mamy tu 5G i Wi-Fi 7, do przesyłania plików i parowania z innymi urządzeniami jest Bluetooth 6, a do zbliżeniowego płacenia w sklepach – NFC. Jest też trochę klasyki w postaci podczerwieni. W połączeniu z odpowiednią aplikacją (Inteligentny pilot) pozwala to zmienić telefon w urządzenie do zdalnego sterowania telewizorem czy innym sprzętem. Podczas testów wszystko to działało prawidłowo.

Flagowiec Honora łapie zasięg sieci komórkowych nie gorzej od konkurencji. Do dyspozycji mamy dwa sloty na karty nanoSIM, a także eSIM. Nie zabrakło tu również takich technologii, jak VoLTE oraz WiFi Calling. Obie działają bezproblemowo – sprawdzałem w sieci Orange. Dzięi nim rozmówców zawsze słyszałem głośno i wyraźnie.

Na pokładzie jest również odbiornik nawigacji satelitarnej, a także cyfrowy kompas. Pomogą podczas nawigowania po nieznanym terenie, z czym radzą sobie bardzo dobrze.

Honor Magic8 Pro to smartfon do zdjęć

Honor Magic8 Pro został wyposażony w potężny zestaw aparatów fotograficznych. Z tyłu znajdziemy trzy aparaty z autofocusem: główny i ultraszerokokątny o rozdzielczości 50 Mpix oraz teleobiektyw peryskopowy, za którym kryje się matryca o rozdzielczości aż 200 Mpix. Jednostki główna i tele mają też optyczną stabilizację obrazu.

Z przodu znalazł się aparat do selfie o rozdzielczości 50 Mpix, a także czujnik ToF 3D. Ten ostatni służy do badania głębi oraz stanowi ważny element systemu rozpoznawania twarzy.

Do sterowania tym arsenałem służy rozbudowana, ale jednocześnie dość łatwa w obsłudze aplikacja Aparat. Oferuje ona kilka trybów pracy, w tym wsparcie ze strony sztucznej inteligencji. Są też dodatkowe filtry i inne dodatki. Wszystko po to, by nasze zdjęcia i filmy były jak najlepsze.

Jakość zdjęć i filmów

Dzięki wbudowanym aparatom, Honorem Magic8 Pro da się zrobić bardzo dobre jakościowo zdjęcia oraz filmy. Smartfon radzi sobie z tym doskonale zarówno w dzień, jak i w nocy. W niektórych przypadkach jeszcze lepsze rezultaty da włączenie dodatkowych funkcji AI, na przykład w trybie nocnym. Dzięki AI nawet zdjęcie zrobione z powiększeniem 100x potrafi być ostre.

Przykładowe zdjęcia i filmy dodałem poniżej.

Zdjęcia dzienne:

Zdjęcia makro:

Zdjęcia z zoomem 100x:

Zdjęcia nocne:

Zdjęcia selfie:

Filmy:

Warto w tym miejscu dodać, że serwis DxOMark przyznał tylnym aparatom w Honorze Magic8 Pro 164 punkty, co w momencie pisania tych słów (koniec stycznia 2026 roku) dało temu urządzeniu 7. miejsce, razem z Motorolą Signature. Do aktualnego lidera (Huawei Pura 80 Ultra) zabrakło 11 punktów).

Wysoka wydajność i duży throttling

Pod maską testowanego Honora pracuje układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. W połączeniu z 12 GB RAM-u i dodatkowym 12 GB pamięci wirtualnej (Honor RAM Turbo) daje to urządzeniu potężną wydajność, którą ciężko w pełni wykorzystać na co dzień. Taki zapas mocy przyda się jednak na kolejne lata używania smartfonu. W skrócie: wszystko tu działa płynnie i się nie zacina.

Wydajność

ogólna Antutu 10

Antutu 11 Geekbench 6 AI

Benchmark Jeden

rdzeń Wszystkie

rdzenie Honor Magic8 Pro 2314158

3932502 3696 11175 22384 Apple iPhone 17 Pro Max 2734341 - 3901 10120 - Google Pixel 10 1413309 - 2306 6345 753 Google Pixel 10 Pro 1498557 - 2288 6245 783 Honor Magic7 Pro 2631061 - 3052 9314 10438 Motorola Signature 2349809

2866780 2921 8789 17774 OnePlus 15 2808019

3686102 3682 11002 20438 Oppo Find X9 2889195

3619954 3295 9601 8763 Realme GT 8 Pro 2920594

4030445 3757 11377 21149 Samsung Galaxy S25 Edge 2453806 - 3177 9998 12642 Samsung Galaxy S25 Ultra 2398401 - 3150 10088 10969 Sony Xperia 1 VII 2315497 - 3048 9309 12692 Vivo X300 Pro 3013358

3499124 3468 10230 21296 Pokaż więcej

Wydajność

w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna

temperatura

obudowy

[°C] Wild

Life

Extreme Wild Life

Extreme

Stress Test Aztec Ruins

Vulkan

High Tier

(1440p) Car

Chase

(1080p) Honor Magic8 Pro 8084 51,20% - - 48,9 Apple iPhone 17 Pro Max 5785 66,40% 5606 12342 44,8 Google Pixel 10 3164 81,40% 3459 4819 44 Google Pixel 10 Pro 3386 67,20% 3585 5036 47,9 Honor Magic7 Pro 6541 46,90% 7355 11166 45 Motorola Signature 5634 66,10% - - 45 OnePlus 15 6894 70,90% 8490 11605 45 Oppo Find X9 7006 43,70% 8906 10361 48,6 Realme GT 8 Pro 7898 33,00% 8750 12896 51,6 Samsung Galaxy S25 Edge 6928 46,20% 7617 11030 47,3 Samsung Galaxy S25 Ultra 7230 48,90% 7704 11672 45,7 Sony Xperia 1 VII 6603 65,80% 7337 10764 51,3 Vivo X300 Pro 7195 45,20% 9087 10517 47,2 Pokaż więcej

Wysoka wydajność oznacza często wysoką temperaturę podczas pracy. Obudowa Magic8 Pro rozgrzała się podczas testów maksymalnie do 48,9°C. Mogłoby być jeszcze więcej, ale zadziałał throttling. Spadek wydajności według jednego z benchmarków sięgnął prawie 49%.

Smartfon w testowanej przeze mnie wersji został wyposażony w 512 GB pamięci masowej UFS 4.1 (456 GB dla użytkownika). W smartfonie nie ma slotu na kartę pamięci, więc taka przestrzeń musi wystarczyć. Można też sięgnąć po wariant z 16 GB RAM-u i 1 TB przestrzeni na dane.

Pojemna bateria dla długiej pracy

Honor Magic8 Pro zasilany jest akumulatorem krzemowo-węglowym o pojemności 6270 mAh. Według naszego testu, powinno to wystarczyć na 19 godzin oglądania filmów. To przy jasności ekranu ustawionej na 300 nitów, z domyślnymi pozostałymi ustawieniami. Podczas normalnego korzystania ze smartfonu, musiałem sięgać po ładowarkę co 1-2 dni. Czas ten może być jeszcze dłuższy, w zależności od sposobu korzystania z urządzenia.

Wytrzymałość

akumulatora Akumulator

(mAh) Wyświetlacz Czas

pracy

(minuty) Przekątna

(cale) Rozdzielczość

(piksele) Odświeżanie

(Hz) Honor Magic8 Pro 6270 6,71" 1256 x 2808 120 1162 Apple iPhone 17 Pro Max 4823 6,9" 1320 x 2868 120 1107 Google Pixel 10 4970 6,3" 1080 x 2424 120 857 Google Pixel 10 Pro 4870 6,3" 1280 x 2856 120 748 Honor Magic7 Pro 5270 6,8" 1280 x 2800 120 1153 Motorola Signature 5200 6,8" 1264 x 2780 120 1049 OnePlus 15 7300 6,78" 1272 x 2772 165 1462 Oppo Find X9 7025 6,59" 1080 x 2374 120 1334 Realme GT 8 Pro 7000 6,79" 1080 x 2352 120 1412 Samsung Galaxy S25 Edge 3900 6,7" 1080 x 2340 120 832 Samsung Galaxy S25 Ultra 5000 6,9" 1080 x 2340 120 1113 Sony Xperia 1 VII 5000 6,5" 1080 x 2340 120 1277 Vivo X300 Pro 5440 6.78" 1260 x 2800 120 976 Pokaż więcej

Smartfon obsługuje szybkie ładowanie przewodowe z mocą do 100 W oraz bezprzewodowe 80 W. Trzeba jednak kupić odpowiednią ładowarkę, której nie ma w zestawie. Ta pierwsza powinna naładować baterię od 0 do 100% w około 40 minut. Gdy używałem posiadanej ładowarki Samsunga o mocy 65 W, czas ten wydłużył się do około 60 minut.

Potężny flagowiec z fotograficznym zacięciem

Honor Magic8 Pro to urządzenie, które przyciąga wzrok jakością wykonania i eleganckim wzornictwem. Zaoblone krawędzie sprawiają, że telefon dobrze leży w dłoni, mimo sporych rozmiarów wyspy z aparatami. Na pochwałę zasługuje też zastosowany wyświetlacz, który zapewnia ostry i czytelny obraz w każdych warunkach, a wbudowana w niego biometria działa błyskawicznie.

Pod maską znalazły się podzespoły gwarantujące płynną pracę przez długie lata. Zapas mocy jest ogromny, choć przy dużym obciążeniu wiąże się to z wyraźnym wzrostem temperatury obudowy i spadkiem wydajności. System operacyjny działa stabilnie i oferuje szerokie możliwości personalizacji oraz przydatne funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Ułatwiają one codzienną obsługę.

Największym atutem tego modelu są jednak możliwości fotograficzne. Zestaw aparatów radzi sobie świetnie zarówno w dzień, jak i po zmroku, oferując wysoką jakość zdjęć i filmów. Całość uzupełnia pojemny akumulator, który zapewnia satysfakcjonujący czas pracy z dala od gniazdka. Niestety, odpowiednią ładowarkę trzeba dokupić we własnym zakresie. To codzienność w Europie.

Flagowy Honor to propozycja dla wymagających użytkowników, szukających kompletnego urządzenia klasy premium. Ma niemal wszystko, czego oczekujemy od nowoczesnego sprzętu, w tym pełne zaplecze komunikacyjne i wodoszczelną obudowę. Przy cenie na poziomie 4799 zł jest to sprzęt, który zdecydowanie warto wziąć pod uwagę, szukając alternatywy dla najpopularniejszych marek.