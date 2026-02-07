Honor Magic8 Pro - na takiego Huaweia czekaliśmy (test)
Honor Magic8 Pro to wydajny smartfon do zdjęć. A jak sobie radzi na co dzień? Sprawdziliśmy to.
Do testów tym razem dostałem flagowy smartfon marki Honor. Model Magic8 Pro wygląda niemal identycznie jak poprzednik, Honor Magic7 Pro, oferuje też bardzo podobną specyfikację. Są również istotne różnice, na przykład pracujący pod maską Snapdragon 8 Elite Gen 5 czy nowsze oprogramowanie „prosto z pudełka”.
Przez ostatnie dwa tygodnie mogłem się lepiej przyjrzeć temu modelowi, sprawdzając jego wady i zalety. Jakie one są? Tego między innymi się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.
Honor Magic8 Pro przyjechał do mnie w złotej wersji kolorystycznej. W pudełku znalazłem też kabel USB-C. W zestawie sprzedażowym jest jeszcze metalowa igła do wysuwania tacki na dwie karty nanoSIM, ale ta do mnie nie dotarła.
Solidny smartfon z „błyskiem w oku”
Honor Magic8 Pro to na pierwszy rzut oka solidny sprzęt, który swoje waży (po wzięciu do ręki). Smartfon został wykonany z dobrych jakościowo materiałów i z dbałością o detale, nawet te najdrobniejsze. Całość prezentuje się elegancko, choć nie każdemu musi się podobać wielka, wystająca wyspa fotograficzna na plecach.
Urządzenie ma zaokrąglone krawędzie, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Poprawia to wygląd, a przede wszystkim pozytywnie wpływa na wygodę noszenia. Tył i przód są błyszczące, lekki połysk mają również metalowe ramki.
Na wyposażeniu flagowego Honora znalazł się dodatkowy przycisk z dotykową powierzchnią. Z jego pomocą szybko uruchomimy aparat i zrobimy zdjęcie, a przesuwając po nim w prawo lub lewo – dostosujemy powiększenie. To tylko część jego możliwości przy domyślnych ustawieniach.
Obudowa smartfonu jest w pełni odporna na wodę i kurz, co potwierdzają certyfikaty IP68 oraz IP69K.
Błyskawiczna biometria to podstawa
Flagowy smartfon marki Honor został wyposażony w ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych oraz funkcję rozpoznawania twarzy (sensor ToF 3D). Jedno i drugie działa błyskawicznie, prawidłowo rozpoznając użytkownika telefonu.
Żywe kolory i świetna czytelność
Za wyświetlanie obrazu w testowanym smartfonie odpowiada panel LTPO OLED, dający zagęszczenie pikseli na poziomie 458 ppi. Dzięki temu jest on zawsze ostry i pozbawiony poszarpanych krawędzi. Do tego ma świetne kolory i doskonały kontrast.
|Tryb
kolorów
|Temperatura
bieli
|Pokrycie
Gamy
|Objętość
Gamy
|Średnie ∆E
(MAX)
|Normalne
|6778 K
|96,6% sRGB
70,8% AdobeRGB
73,4% DCI P3
|104,0% sRGB
71,7% AdobeRGB
73,7% DCI P3
|0,28 (1,14)
|Wyraziste
|6570 K
|99,8% sRGB
95,7% AdobeRGB
98,2% DCI P3
|167,9% sRGB
115,7% AdobeRGB
118,9% DCI P3
|0,18 (1,38)
|Profesjonalny
|
6660 K
|98,8% sRGB
70,4% AdobeRGB
73,0% DCI P3
|103,2% sRGB
71,1% AdobeRGB
73,1% DCI P3
|0,20 (0,90)
Szczytowa jasność ekranu, według producenta, to aż 6000 nitów. Dotyczy on jednak małych fragmentów obrazu. Gdy cały panel świecił na biało, zmierzone przeze mnie maksimum sięgnęło 891 nitów przy regulacji ręcznej oraz 1195 nitów przy regulacji automatycznej (przy sztucznym oświetleniu). To wszystko przekłada się na bardzo dobrą czytelność wyświetlacza w każdych warunkach.
Ciekawym dodatkiem w smartfonach marki Honor jest tryb e-książki. Obraz przyjmuje wtedy odcienie szarości, co jest przyjaźniejsze dla oczu na przykład podczas czytania e-booków.
Mocne stereo do rozkręcenia domówki
Honor Magic8 Pro został wyposażony w głośniki stereo, grające w górę i w dół, a także (górny głośnik) do przodu. Razem tworzą bogatą w dźwięki scenę muzyczną i grają czysto nawet przy maksymalnej głośności. Brakuje tylko głębszych basów, co jest normalną rzeczą w smartfonach. By je usłyszeć, trzeba sięgnąć po w miarę dobre słuchawki lub zewnętrzny głośnik.
Zmierzone 60 cm od głośników maksimum głośności sięgnęło 84,5 dB podczas słuchania muzyki ze Spotify. Spokojnie wystarczy to do rozkręcenia małej domówki. Nie powinniśmy również przegapić dzwoniącego telefonu.
Android 16, MagicOS 10 i sztuczna inteligencja
Testowany flagowiec marki Honor pracuje pod kontrolą oprogramowania MagicOS 10, bazującego na systemie Android 16. Interfejs systemowy wygląda estetycznie i jest bardzo funkcjonalny. Jak to bywa w przypadku wielu producentów smartfonów, widać tu inspirację systemem iOS Apple’a. Czy to dobrze? Na to pytanie musisz sobie odpowiedzieć sam.
Jak przystało na nowoczesny flagowy smartfon, nie zabrakło tu różnorodnych funkcji wspieranych sztuczną inteligencją. AI pomaga korzystać ze smartfonu, a także ułatwia wykonywanie dodatkowych czynności, jak tłumaczenie tekstów pisanych i mówionych czy poprawianie zdjęć. Są też dodatki Google’a, na przykład asystent Gemini czy funkcja „zakreśl, by wyszukać”.
W łączności jest wszystko, co trzeba
Honor Magic8 Pro oferuje komplet nowoczesnych standardów łączności bezprzewodowej. Do sprawnego korzystania z szybkiego Internetu mamy tu 5G i Wi-Fi 7, do przesyłania plików i parowania z innymi urządzeniami jest Bluetooth 6, a do zbliżeniowego płacenia w sklepach – NFC. Jest też trochę klasyki w postaci podczerwieni. W połączeniu z odpowiednią aplikacją (Inteligentny pilot) pozwala to zmienić telefon w urządzenie do zdalnego sterowania telewizorem czy innym sprzętem. Podczas testów wszystko to działało prawidłowo.
Flagowiec Honora łapie zasięg sieci komórkowych nie gorzej od konkurencji. Do dyspozycji mamy dwa sloty na karty nanoSIM, a także eSIM. Nie zabrakło tu również takich technologii, jak VoLTE oraz WiFi Calling. Obie działają bezproblemowo – sprawdzałem w sieci Orange. Dzięi nim rozmówców zawsze słyszałem głośno i wyraźnie.
Na pokładzie jest również odbiornik nawigacji satelitarnej, a także cyfrowy kompas. Pomogą podczas nawigowania po nieznanym terenie, z czym radzą sobie bardzo dobrze.
Honor Magic8 Pro to smartfon do zdjęć
Honor Magic8 Pro został wyposażony w potężny zestaw aparatów fotograficznych. Z tyłu znajdziemy trzy aparaty z autofocusem: główny i ultraszerokokątny o rozdzielczości 50 Mpix oraz teleobiektyw peryskopowy, za którym kryje się matryca o rozdzielczości aż 200 Mpix. Jednostki główna i tele mają też optyczną stabilizację obrazu.
Z przodu znalazł się aparat do selfie o rozdzielczości 50 Mpix, a także czujnik ToF 3D. Ten ostatni służy do badania głębi oraz stanowi ważny element systemu rozpoznawania twarzy.
Do sterowania tym arsenałem służy rozbudowana, ale jednocześnie dość łatwa w obsłudze aplikacja Aparat. Oferuje ona kilka trybów pracy, w tym wsparcie ze strony sztucznej inteligencji. Są też dodatkowe filtry i inne dodatki. Wszystko po to, by nasze zdjęcia i filmy były jak najlepsze.
Jakość zdjęć i filmów
Dzięki wbudowanym aparatom, Honorem Magic8 Pro da się zrobić bardzo dobre jakościowo zdjęcia oraz filmy. Smartfon radzi sobie z tym doskonale zarówno w dzień, jak i w nocy. W niektórych przypadkach jeszcze lepsze rezultaty da włączenie dodatkowych funkcji AI, na przykład w trybie nocnym. Dzięki AI nawet zdjęcie zrobione z powiększeniem 100x potrafi być ostre.
Przykładowe zdjęcia i filmy dodałem poniżej.
Zdjęcia dzienne:
Zdjęcia makro:
Zdjęcia z zoomem 100x:
Zdjęcia nocne:
Zdjęcia selfie:
Filmy:
Warto w tym miejscu dodać, że serwis DxOMark przyznał tylnym aparatom w Honorze Magic8 Pro 164 punkty, co w momencie pisania tych słów (koniec stycznia 2026 roku) dało temu urządzeniu 7. miejsce, razem z Motorolą Signature. Do aktualnego lidera (Huawei Pura 80 Ultra) zabrakło 11 punktów).
Wysoka wydajność i duży throttling
Pod maską testowanego Honora pracuje układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. W połączeniu z 12 GB RAM-u i dodatkowym 12 GB pamięci wirtualnej (Honor RAM Turbo) daje to urządzeniu potężną wydajność, którą ciężko w pełni wykorzystać na co dzień. Taki zapas mocy przyda się jednak na kolejne lata używania smartfonu. W skrócie: wszystko tu działa płynnie i się nie zacina.
|Wydajność
ogólna
|Antutu 10
Antutu 11
|Geekbench 6
|AI
Benchmark
|Jeden
rdzeń
|Wszystkie
rdzenie
|Honor Magic8 Pro
|2314158
3932502
|3696
|11175
|22384
|Apple iPhone 17 Pro Max
|
2734341 -
|3901
|10120
|-
|Google Pixel 10
|1413309 -
|2306
|6345
|753
|Google Pixel 10 Pro
|1498557 -
|2288
|6245
|783
|Honor Magic7 Pro
|2631061 -
|3052
|9314
|10438
|Motorola Signature
|2349809
2866780
|2921
|8789
|17774
|OnePlus 15
|2808019
3686102
|3682
|11002
|20438
|Oppo Find X9
|2889195
3619954
|3295
|9601
|8763
|Realme GT 8 Pro
|2920594
4030445
|3757
|11377
|21149
|Samsung Galaxy S25 Edge
|2453806 -
|3177
|9998
|12642
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|2398401 -
|3150
|10088
|10969
|Sony Xperia 1 VII
|2315497 -
|3048
|9309
|12692
|Vivo X300 Pro
|3013358
3499124
|3468
|10230
|21296
|Wydajność
w grach
|3D Mark
|GFXBench offscreen
|Maksymalna
temperatura
obudowy
[°C]
|Wild
Life
Extreme
|Wild Life
Extreme
Stress Test
|Aztec Ruins
Vulkan
High Tier
(1440p)
|Car
Chase
(1080p)
|Honor Magic8 Pro
|8084
|51,20%
|-
|-
|48,9
|Apple iPhone 17 Pro Max
|5785
|66,40%
|5606
|12342
|44,8
|Google Pixel 10
|3164
|81,40%
|3459
|4819
|44
|Google Pixel 10 Pro
|3386
|67,20%
|3585
|5036
|47,9
|Honor Magic7 Pro
|6541
|46,90%
|7355
|11166
|45
|Motorola Signature
|5634
|66,10%
|-
|-
|45
|OnePlus 15
|6894
|70,90%
|8490
|11605
|45
|Oppo Find X9
|7006
|43,70%
|8906
|10361
|48,6
|Realme GT 8 Pro
|7898
|33,00%
|8750
|12896
|51,6
|Samsung Galaxy S25 Edge
|6928
|46,20%
|7617
|11030
|47,3
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|7230
|48,90%
|7704
|11672
|45,7
|Sony Xperia 1 VII
|6603
|65,80%
|7337
|10764
|51,3
|Vivo X300 Pro
|7195
|45,20%
|9087
|10517
|47,2
Wysoka wydajność oznacza często wysoką temperaturę podczas pracy. Obudowa Magic8 Pro rozgrzała się podczas testów maksymalnie do 48,9°C. Mogłoby być jeszcze więcej, ale zadziałał throttling. Spadek wydajności według jednego z benchmarków sięgnął prawie 49%.
Smartfon w testowanej przeze mnie wersji został wyposażony w 512 GB pamięci masowej UFS 4.1 (456 GB dla użytkownika). W smartfonie nie ma slotu na kartę pamięci, więc taka przestrzeń musi wystarczyć. Można też sięgnąć po wariant z 16 GB RAM-u i 1 TB przestrzeni na dane.
Pojemna bateria dla długiej pracy
Honor Magic8 Pro zasilany jest akumulatorem krzemowo-węglowym o pojemności 6270 mAh. Według naszego testu, powinno to wystarczyć na 19 godzin oglądania filmów. To przy jasności ekranu ustawionej na 300 nitów, z domyślnymi pozostałymi ustawieniami. Podczas normalnego korzystania ze smartfonu, musiałem sięgać po ładowarkę co 1-2 dni. Czas ten może być jeszcze dłuższy, w zależności od sposobu korzystania z urządzenia.
|Wytrzymałość
akumulatora
|Akumulator
(mAh)
|Wyświetlacz
|Czas
pracy
(minuty)
|Przekątna
(cale)
|Rozdzielczość
(piksele)
|Odświeżanie
(Hz)
|Honor Magic8 Pro
|6270
|6,71"
|1256 x 2808
|120
|1162
|Apple iPhone 17 Pro Max
|4823
|6,9"
|1320 x 2868
|120
|1107
|Google Pixel 10
|4970
|6,3"
|1080 x 2424
|120
|857
|Google Pixel 10 Pro
|4870
|6,3"
|1280 x 2856
|120
|748
|Honor Magic7 Pro
|5270
|6,8"
|1280 x 2800
|120
|1153
|Motorola Signature
|5200
|6,8"
|1264 x 2780
|120
|1049
|OnePlus 15
|7300
|6,78"
|1272 x 2772
|165
|1462
|Oppo Find X9
|7025
|6,59"
|1080 x 2374
|120
|1334
|Realme GT 8 Pro
|7000
|6,79"
|1080 x 2352
|120
|1412
|Samsung Galaxy S25 Edge
|3900
|6,7"
|1080 x 2340
|120
|832
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|5000
|6,9"
|1080 x 2340
|120
|1113
|Sony Xperia 1 VII
|5000
|6,5"
|1080 x 2340
|120
|1277
|Vivo X300 Pro
|5440
|6.78"
|1260 x 2800
|120
|976
Smartfon obsługuje szybkie ładowanie przewodowe z mocą do 100 W oraz bezprzewodowe 80 W. Trzeba jednak kupić odpowiednią ładowarkę, której nie ma w zestawie. Ta pierwsza powinna naładować baterię od 0 do 100% w około 40 minut. Gdy używałem posiadanej ładowarki Samsunga o mocy 65 W, czas ten wydłużył się do około 60 minut.
[zdjęcie – ładowarka]
Potężny flagowiec z fotograficznym zacięciem
Honor Magic8 Pro to urządzenie, które przyciąga wzrok jakością wykonania i eleganckim wzornictwem. Zaoblone krawędzie sprawiają, że telefon dobrze leży w dłoni, mimo sporych rozmiarów wyspy z aparatami. Na pochwałę zasługuje też zastosowany wyświetlacz, który zapewnia ostry i czytelny obraz w każdych warunkach, a wbudowana w niego biometria działa błyskawicznie.
Pod maską znalazły się podzespoły gwarantujące płynną pracę przez długie lata. Zapas mocy jest ogromny, choć przy dużym obciążeniu wiąże się to z wyraźnym wzrostem temperatury obudowy i spadkiem wydajności. System operacyjny działa stabilnie i oferuje szerokie możliwości personalizacji oraz przydatne funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Ułatwiają one codzienną obsługę.
Największym atutem tego modelu są jednak możliwości fotograficzne. Zestaw aparatów radzi sobie świetnie zarówno w dzień, jak i po zmroku, oferując wysoką jakość zdjęć i filmów. Całość uzupełnia pojemny akumulator, który zapewnia satysfakcjonujący czas pracy z dala od gniazdka. Niestety, odpowiednią ładowarkę trzeba dokupić we własnym zakresie. To codzienność w Europie.
Flagowy Honor to propozycja dla wymagających użytkowników, szukających kompletnego urządzenia klasy premium. Ma niemal wszystko, czego oczekujemy od nowoczesnego sprzętu, w tym pełne zaplecze komunikacyjne i wodoszczelną obudowę. Przy cenie na poziomie 4799 zł jest to sprzęt, który zdecydowanie warto wziąć pod uwagę, szukając alternatywy dla najpopularniejszych marek.
-
Elegancki wygląd i solidne wykonanie,
-
Wygoda użytkowania,
-
Wodoszczelność na poziomie IP68/IP69K,
-
Dodatkowy przycisk (do aparatu i nie tylko),
-
Błyskawiczna biometria,
-
Świetna jakość i czytelność ekranu,
-
Przydatny tryb e-książki,
-
Dobrej jakości głośniki stereo,
-
Funkcjonalny system z obsługą AI,
-
Komplet standardów łączności,
-
Wszechstronny zestaw aparatów fotograficznych,
-
Bardzo dobra jakość zdjęć i filmów,
-
Bardzo wysoka wydajność,
-
Pojemna bateria i dobry czas pracy,
-
Szybkie ładowanie przewodowe i bezprzewodowe,
-
Konkurencyjna cena.
-
Duża, wystająca wyspa fotograficzna,
-
Przód telefonu mocno się brudzi,
-
Duży throttling pod wysokim obciążeniem.