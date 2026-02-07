Aplikacje

Koniec z czekaniem na plastik. Nowa funkcja w mObywatel to hit

Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło nową wersję aplikacji mObywatel Junior. W niej dzieci i młodzież mogą dodawać dwa kolejne dokumenty.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:26
0
mObywatel Junior to aplikacja, która została udostępniona we wrześniu 2025 roku. Mogą z niej korzystać dzieci oraz młodzież. Do tej pory mogli w niej przechowywać jedynie cyfrową wersję legitymacji szkolnej, ale nowa wersja dodaje dwa kolejne dokumenty.

mObywatel Junior z nowymi dokumentami

Od teraz użytkownicy aplikacji mObywatel Junior mogą w niej aktywować dwa kolejne dokumenty. Pierwszym jest karta dużej rodziny, która upoważnia do wielu zniżek oraz ulg.

Drugi dokument to tymczasowe prawo jazdy. To pojawi się w aplikacji po zdaniu egzaminu, ale jeszcze przed wydaniem fizycznej, plastikowej wersji dokumenty. Dzięki temu nastolatek wcześniej będzie mógł zasiąść za kółkiem.

To o tyle ważne, że od marca 2026 roku egzamin na prawo jazdy będą mogły zdawać osoby w wieku 17 lat. Będą ich obowiązywały dodatkowe zasady jak konieczność uzyskania zgody rodziców lub opiekunów, wymóg jazdy z doświadczonym kierowcą w fotelu pasażera (min. 25 lat i 5 lat stażu), a także 3-letni okres próbny z zerowym limitem alkoholu. 

W przyszłości w aplikacji mObywatel Junior pojawią się także: legitymacja osoby niepełnosprawnej oraz legitymacja Ulgowych Usług Transportowych.

telepolis
Zródła zdjęć: daily_creativity / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Cashless.pl