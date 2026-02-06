Aplikacje

Zaktualizuj mObywatela. Nowa funkcja ratuje skórę

Aplikacja mObywatel zaskakuje jedną z nowości. Od teraz pozwala zastrzec dokumenty, nie tylko dowód osobisty.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:29
0
W nowej wersji aplikacji mObywatel pojawiła się niezwykle przydatna nowość. Lepiej byłoby z niej nie korzystać, ale kiedyś już będzie taka potrzeba, to może okazać się niezastąpiona.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dokumenty Zastrzeżone w mObywatel

Ta nowość to integracja z bazą Dokumenty Zastrzeżone, prowadzoną przez Związek Banków Polskich. Trafiają tam informacje o wszystkich zastrzeżonych dokumentach, w tym dowodach, paszportach oraz prawach jazdy.

Każdy bank, zanim otworzy konto lub udzieli kredytu, sprawdza w bazie, czy przedstawiony przez klienta dokument nie jest zastrzeżony. Dostęp do bazy mają też firmy leasingowe, telekomy czy też firmy pożyczkowe.

Do tej pory dokument można było w ten sposób zastrzec praktycznie tylko w bankach, co często wiązało się z dodatkowymi kosztami. Teraz można to zrobić również w aplikacji mObywatel. W ten sposób, gdy np. zgubimy dowód lub paszport, minimalizujemy ryzyko, że ktoś weźmie na nas kredyt (tutaj warto też zastrzec numer PESEL).

Co ważne, zastrzeżenie dokumentu, podobnie jak PESEL-u, można w aplikacji w każdej chwili odwołać. To przydatne w sytuacji, gdy nie możemy znaleźć dowodu i obawiamy się, że go zgubiliśmy, ale po chwili udaje się go odnaleźć. 

