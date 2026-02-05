Gracze wolą Intela. Procesory Niebieskich zyskują na popularności

Po długich miesiącach systematycznych spadków Intel wreszcie ma powód do ostrożnego optymizmu. Z danych Steam Hardware Survey za styczeń 2026 wynika, że udział procesorów tego producenta wśród graczy nieco wzrósł. Mówimy wprawdzie o symbolicznych 0,25 punktu procentowego, ale sam fakt przerwania negatywnego trendu rozpala dyskusje w branży.

Pomocne dla Intela okazały się wysokie ceny modułów RAM DDR5

W efekcie po CPU od Niebieskich sięga obecnie 56,6% ankietowanych, a po układy od Czerwonych 43,3%. Oczywiście jedna jaskółka wiosny nie czyni, a jeden miesiąc to słaby wyznacznik. Do potwierdzenia realnej zmiany trendu potrzeba co najmniej kilku kolejnych miesięcy podobnych wyników.

Rodzi się pytanie: co właściwie mogło zadziałać na korzyść Intela właśnie teraz? Odpowiedź to... drożyzna na rynku. Pamięci DDR5 są obecnie szalenie drogie. I podczas gdy dwie ostatnie serie AMD oferują wsparcie tylko tego standardu, tak Intel Core 13. i 14. generacji są szeroko dostępne, tanie i obsługują tańsze moduły DDR4. Co więcej, tego typu RAM wielu użytkowników posiada już z demontażu starszych PC.

Ale nie chodzi tylko o "stare" CPU od Niebieskich. W drugiej połowie 2025 roku Intel mocno przycisnął gaz, oferując agresywne promocje na procesory Core Ultra 200. Zestawy z płytami głównymi, chłodzeniami, grami czy po prostu wyraźnie obniżone ceny sprawiły, że platforma LGA 1851 zaczęła wyglądać atrakcyjnie dla osób składających komputer od zera.