Sprzęt

Gracze wolą Intela. Procesory Niebieskich zyskują na popularności

Chociaż Niebiescy nigdy nie stracili korony, to ich dystans względem AMD cały czas się skracał. To się jednak zmieniło w styczniu, chociaż nieznacznie.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:59
0
Po długich miesiącach systematycznych spadków Intel wreszcie ma powód do ostrożnego optymizmu. Z danych Steam Hardware Survey za styczeń 2026 wynika, że udział procesorów tego producenta wśród graczy nieco wzrósł. Mówimy wprawdzie o symbolicznych 0,25 punktu procentowego, ale sam fakt przerwania negatywnego trendu rozpala dyskusje w branży.

Pomocne dla Intela okazały się wysokie ceny modułów RAM DDR5

W efekcie po CPU od Niebieskich sięga obecnie 56,6% ankietowanych, a po układy od Czerwonych 43,3%. Oczywiście jedna jaskółka wiosny nie czyni, a jeden miesiąc to słaby wyznacznik. Do potwierdzenia realnej zmiany trendu potrzeba co najmniej kilku kolejnych miesięcy podobnych wyników.

Rodzi się pytanie: co właściwie mogło zadziałać na korzyść Intela właśnie teraz? Odpowiedź to... drożyzna na rynku. Pamięci DDR5 są obecnie szalenie drogie. I podczas gdy dwie ostatnie serie AMD oferują wsparcie tylko tego standardu, tak Intel Core 13. i 14. generacji są szeroko dostępne, tanie i obsługują tańsze moduły DDR4. Co więcej, tego typu RAM wielu użytkowników posiada już z demontażu starszych PC.

Ale nie chodzi tylko o "stare" CPU od Niebieskich. W drugiej połowie 2025 roku Intel mocno przycisnął gaz, oferując agresywne promocje na procesory Core Ultra 200. Zestawy z płytami głównymi, chłodzeniami, grami czy po prostu wyraźnie obniżone ceny sprawiły, że platforma LGA 1851 zaczęła wyglądać atrakcyjnie dla osób składających komputer od zera.

Czy to początek większego powrotu Intela na rynku konsumenckich CPU? Na jednoznaczną odpowiedź jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Jedno jednak nie ulega wątpliwości - mimo długich turbulencji, Niebiescy zawsze byli chętniej wybierani przez graczy i sporo wskazuje na to, że niedługo przewaga względem AMD się znowu powiększy.

Image
telepolis
amd Intel procesor CPU steam hardware survey
Zródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak, Valve
Źródła tekstu: Valve, oprac. własne