NVIDIA znowu opóźnia. Nowe karty dopiero w 2028 roku

Braki DRAM coraz mocniej uderzają w rynek kart graficznych i wszystko wskazuje na to, że gracze muszą przygotować się na wyjątkowo trudny okres. Z opublikowanych informacji wynika, że NVIDIA nie planuje w tym roku żadnych premier. Co więcej, Zieloni mają jednocześnie ograniczać produkcję obecnej generacji, czyli serii GeForce RTX 5000.

Dalsza część tekstu pod wideo

Segment konsumencki schodzi dla NVIDII na dalszy plan

Jeszcze niedawno wydawało się, że kolejnym krokiem będzie seria GeForce RTX 50 SUPER, która według pierwotnych założeń miała zostać pokazana na CES 2026 w styczniu. Już pierwsze doniesienia sugerowały jednak, że premiera może zostać przesunięta na trzeci kwartał 2026 roku. Aktualnie mówi się już o 2027 roku, wszystko z powodu braków kości GDDR7.

Na problemy natrafia również kolejna generacja kart, znana obecnie jako GeForce RTX 6000. Układy te miały zadebiutować pod koniec 2027 roku, jednak i ten harmonogram zaczyna się chwiać. Obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest 2028 rok. Byłaby to spora zmiana, bo Jensen Huang przez lata przyzwyczaił nas do niemal corocznego odświeżania oferty GPU dla graczy.

Taki scenariusz może wywołać efekt domina w całym łańcuchu dostaw PC. Partnerzy odpowiedzialni za projektowanie i sprzedaż autorskich modeli mieliby znacznie mniejsze pole manewru, co dodatkowo pogłębiłoby chaos rynkowy. W tle cały czas widać jeden kluczowy czynnik - pamięci trafiają dziś przede wszystkim do centrów danych i infrastruktury AI, bo to tam leżą największe pieniądze. Segment konsumencki schodzi na dalszy plan.