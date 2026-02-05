Polacy stracili głowę dla tego serialu. Już miesiąc w top 10 Netflixa

"Zabójcza przyjaźń" - serial już miesiąc w top 10 Netflixa

Miniserial "Zabójcza przyjaźń" pojawił się na platformie 8 stycznia 2026 roku i od momentu debiutu aż po dzień dzisiejszy, cieszy się ogromnym uznaniem na Netflixie. Polacy najwyraźniej nie mogą się oderwać od tego tytułu, ale tak to już bywa z historiami z morderstwem w tle. Aż chciałoby się zapytać, co on takiego w sobie ma, że widzowie nie mogą się od niego oderwać?

Wydaje się, że "Zabójcza przyjaźń" posiada wszystkie elementy, które przyciągają każdego fana kryminałów - mamy tu zagadkę do rozwiązania, elementy bryjskiego thrillera i dramatu. To luźna adaptacja powieści Alice Feeney, pod tym samym tytułem, a jednocześnie wciągające kino z licznymi zwrotami akcji i mistrzowską intrygą, która trzyma w napięciu aż do ostatniej chwili. Serial z powodzeniem można obejrzeć w ramach jednego seansu - to tylko 6. odcinków.

"Zabójcza przyjaźń" - krótko o fabule

Na pierwszy rzut oka, serial niczym szczególnym się nie wyróżnia. Opowiada o losach dwóch bliskich sobie niegdyś osób: dziennikarki Anny i detektywa Jacka Harpera. Kiedy Anna dowiaduje się o morderstwie w małym miasteczku, w którym dorastała, angażuje się w sprawę. Detektyw zauważa jej entuzjazm, ale nie do końca mu się to podoba. Dwójkę bohaterów łączy specyficzna, aczkolwiek nieufna relacja. Ale dzięki temu, widzowie otrzymują dwie różne perspektywy śledztwa w sprawie jednej zbrodni.