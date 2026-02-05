Rozrywka

Polacy stracili głowę dla tego serialu. Już miesiąc w top 10 Netflixa

Netflix ma dobrą rękę do kryminałów, jakie umieszcza w swojej bibliotece. Niepozorna "Zabójcza przyjaźń" już miesiąc zajmuje miejsce w rankingu 10 najchętniej oglądanych tytułów platformy. Obecnie jest nr 4. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:22
0
Polacy stracili głowę dla tego serialu. Już miesiąc w top 10 Netflixa

"Zabójcza przyjaźń" - serial już miesiąc w top 10 Netflixa

Miniserial "Zabójcza przyjaźń" pojawił się na platformie 8 stycznia 2026 roku i od momentu debiutu aż po dzień dzisiejszy, cieszy się ogromnym uznaniem na Netflixie. Polacy najwyraźniej nie mogą się oderwać od tego tytułu, ale tak to już bywa z historiami z morderstwem w tle. Aż chciałoby się zapytać, co on takiego w sobie ma, że widzowie nie mogą się od niego oderwać?

Wydaje się, że "Zabójcza przyjaźń" posiada wszystkie elementy, które przyciągają każdego fana kryminałów - mamy tu zagadkę do rozwiązania, elementy bryjskiego thrillera i dramatu. To luźna adaptacja powieści Alice Feeney, pod tym samym tytułem, a jednocześnie wciągające kino z licznymi zwrotami akcji i mistrzowską intrygą, która trzyma w napięciu aż do ostatniej chwili. Serial z powodzeniem można obejrzeć w ramach jednego seansu - to tylko 6. odcinków. 

"Zabójcza przyjaźń" - krótko o fabule

Na pierwszy rzut oka, serial niczym szczególnym się nie wyróżnia. Opowiada o losach dwóch bliskich sobie niegdyś osób: dziennikarki Anny i detektywa Jacka Harpera. Kiedy Anna dowiaduje się o morderstwie w małym miasteczku, w którym dorastała, angażuje się w sprawę. Detektyw zauważa jej entuzjazm, ale nie do końca mu się to podoba. Dwójkę bohaterów łączy specyficzna, aczkolwiek nieufna relacja. Ale dzięki temu, widzowie otrzymują dwie różne perspektywy śledztwa w sprawie jednej zbrodni.  

"Zabójcza przyjaźń" jest dostępna do obejrzenia na Netflixie. Pierwszy sezon składa się jednie z 6. odcinków.

telepolis
Zródła zdjęć: Netflix
Źródła tekstu: Netflix