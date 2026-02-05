Valve puszcza parę w sprawie Steam Machine. Nie jest dobrze

Podczas konferencji z wynikami finansowymi za czwarty kwartał 2025 roku, która odbyła się 3 lutego, szefowa AMD powiedziała, że komputery Steam Machine są na dobrej drodze do premiery na początku tego roku. Sprawa zrobiła się na tyle głośna, że samo Valve postanowiło się do niej odnieść. Niestety, firma przekazała, że rynkowy debiut urządzeń będzie opóźniony.

Steam Machine opóźnione

Valve opublikowało oficjalny wpis na swoim blogu na Steamie. Odnosi się w nim do krążących w sieci informacji na temat zarówno ceny, jak i daty premiery Steam Controller, Steam Machine oraz Steam Frame. Z tekstu dowiadujemy się, że urządzenia w najbliższym czasie nie trafią do sprzedaży.

Kiedy zapowiedzieliśmy te produkty w listopadzie, planowaliśmy, że do tej pory podzielimy się z wami konkretnym cennikiem i datami wydania. Jednak niedobory pamięci oraz nośników danych, o których zapewne słyszeliście w całej branży, od tamtego czasu gwałtownie się pogłębiły. Ograniczona dostępność i rosnące ceny tych kluczowych komponentów oznaczają, że jesteśmy zmuszeni przyjrzeć się po raz kolejny naszemu dokładnemu terminarzowi wydania oraz cenom (szczególnie jeśli chodzi o Steam Machine oraz Steam Frame). pisze Valve.

Jednocześnie firma zapewnia, że plan wydania wszystkich trzech sprzętów w pierwszej połowie 2026 roku nie uległ zmianie. Oznacza to, że Valve nadal planuje, aby trafiły one do klientów najpóźniej pod koniec czerwca 2026 roku. Jednak konieczne jest popracowanie nad ustaleniem konkretnych terminów i cen, które będzie można ogłosić z dużą pewnością. Aktualnie, ze względu na sytuację na rynku, nie jest to łatwe.