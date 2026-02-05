Brawurowe oszustwo w Krakowie. Zaczęło się od popularnej aplikacji

Oszustwo zaczęło się od aplikacji randkowej

42-letni Włoch, za pośrednictwem aplikacji randkowej, poznał kobietę, która podała się za mieszkankę Singapuru. Po kilku miesiącach romansowania okazało się, że kobieta chciała jedynie wyłudzić od niego pieniądze. I trzeba przyznać, że udało jej się wyciągnąć od zakochanego absurdalnie wysoką kwotę opiewającą na 1,7 miliona złotych.

Wyłudzenie 1,7 mln zł. Jak to się stało?

Kobieta, wkrótce po rozpoczęciu wymiany wiadomości, zaproponowała mężczyźnie inwestycje w kryptowaluty i nakłoniła do przelewania środków na specjalną platformę inwestycyjną. Włoch dostał dzięki temu szansę na wzbogacenie się. Tak, przynajmniej myślał na początku, kiedy dostał od kobiety link i założył konto na platformie. Od listopada ubiegłego roku, aż do stycznia 2026 obywatel Włoch dokonał przelewów kilkanaście razy, na łączną kwotę 1,7 miliona złotych.

Błąd i zablokowana strona

O tym, że padł ofiarą oszustwa, zorientował się dopiero pod koniec stycznia. Po zalogowaniu się na platformie wyskoczył niezidentyfikowany błąd. Następnie, na stronie pojawiła się informacja, że została ona zablokowana, ale istnieje jeden sposób na jej odblokowanie - wystarczy przelać odpowiednią sumę na podane konto. Mężczyzna jednak zorientował się, że coś jest nie tak i że kobieta poznana przez aplikację randkową jednak go oszukała. Zgłosił całą sprawę na komisariacie w Krakowie.