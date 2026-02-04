O tym serialu Apple TV będzie głośno. Elle Fanning zrobi niezłe show

"Margo jest spłukana" - Apple TV ujawniło datę premiery

"Margo jest spłukana" - o czym opowiada serial?

Podobnie, jak w książce, Margo zachodzi w ciążę po krótkim romansie ze swoim nauczycielem angielskiego Markiem, który pracuje w lokalnym college'u. Dziewczyna jednak nie jest z tego faktu zadowolona. Trudno się jej dziwić, ma tylko 20 lat i jest bezrobotna. W dodatku, jeśli nie opłaci czynszu na czas, grozi jej eksmisja z mieszkania. Z pomocą przychodzi jej ojciec, były wrestler, z którym od dłuższego czasu, nie utrzymywała kontaktów. Zamieszkuje z nią i oferuje opiekę nad dzieckiem. Margo zakłada też konto na Only Fans, aby eksperymentować i zarabiać na rachunki. Korzysta przy tym z rad ojca, który doskonale zna się na świecie wrestlingu.