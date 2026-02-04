Telewizja i VoD

O tym serialu Apple TV będzie głośno. Elle Fanning zrobi niezłe show

Apple TV właśnie wypuściło do sieci zwiastun 1 sezonu serialu "Margo jest spłukana" z Elle Fanning w roli głównej. I jak większość produkcji opartych na bestsellerach, daje nam nadzieję, na kawał współczesnego i zarazem wciągającego kina.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:32
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
O tym serialu Apple TV będzie głośno. Elle Fanning zrobi niezłe show

"Margo jest spłukana" - Apple TV ujawniło datę premiery 

To jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali na Apple TV. Oparty na książce Rufiego Thorpe'a, z całą plejadą gwiazd na pokładzie. Obok Elle Fanning, zobaczymy tam także Michelle Pfeiffer (matka Margo) oraz Nick'a Offerman'a (w roli ojca bohaterki). 

Dalsza część tekstu pod wideo

Zwiastun, który właśnie został opublikowany ujawnia datę premiery pierwszego sezonu: warto zanotować 15 kwietnia 2026. Widzowie będą mogli zobaczyć wtedy aż trzy odcinki. Kolejne będą pojawiały się na platformie co środę, aż do 20 maja. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor PANASONIC TV55Z85AEG 55" OLED 4K 120 Hz Fire TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor PANASONIC TV55Z85AEG 55" OLED 4K 120 Hz Fire TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
-200.99 zł
3999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3799 zł
Telewizor PANASONIC TV-55W85BEZ 55" QLED 4K 120Hz VRR Fire TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor PANASONIC TV-55W85BEZ 55" QLED 4K 120Hz VRR Fire TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
2599 zł - najniższa cena
Kup teraz 2599 zł
Telewizor MANTA 24LHN124D 24" LED 12V Travel
Telewizor MANTA 24LHN124D 24" LED 12V Travel
0 zł
445 zł - najniższa cena
Kup teraz 445 zł
Advertisement

"Margo jest spłukana" - o czym opowiada serial?

Podobnie, jak w książce, Margo zachodzi w ciążę po krótkim romansie ze swoim nauczycielem angielskiego Markiem, który pracuje w lokalnym college'u. Dziewczyna jednak nie jest z tego faktu zadowolona. Trudno się jej dziwić, ma tylko 20 lat i jest bezrobotna. W dodatku, jeśli nie opłaci czynszu na czas, grozi jej eksmisja z mieszkania. Z pomocą przychodzi jej ojciec, były wrestler, z którym od dłuższego czasu, nie utrzymywała kontaktów. Zamieszkuje z nią i oferuje opiekę nad dzieckiem. Margo zakłada też konto na Only Fans, aby eksperymentować i zarabiać na rachunki. Korzysta przy tym z rad ojca, który doskonale zna się na świecie wrestlingu.

Co ciekawe, za produkcją serialu stoją Nicole Kidman oraz Elle i Dakota Fanning. Apple wygrało prawo do transmisji strumieniowej do niego m.in. z Netflixem.

Image
telepolis
Apple TV apple tv+ Apple TV+ serial seriale na podstawie książki Apple TV+
Zródła zdjęć: Apple TV+
Źródła tekstu: Deadline, Apple TV+