O tym serialu Apple TV będzie głośno. Elle Fanning zrobi niezłe show
Apple TV właśnie wypuściło do sieci zwiastun 1 sezonu serialu "Margo jest spłukana" z Elle Fanning w roli głównej. I jak większość produkcji opartych na bestsellerach, daje nam nadzieję, na kawał współczesnego i zarazem wciągającego kina.
"Margo jest spłukana" - Apple TV ujawniło datę premiery
To jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali na Apple TV. Oparty na książce Rufiego Thorpe'a, z całą plejadą gwiazd na pokładzie. Obok Elle Fanning, zobaczymy tam także Michelle Pfeiffer (matka Margo) oraz Nick'a Offerman'a (w roli ojca bohaterki).
Zwiastun, który właśnie został opublikowany ujawnia datę premiery pierwszego sezonu: warto zanotować 15 kwietnia 2026. Widzowie będą mogli zobaczyć wtedy aż trzy odcinki. Kolejne będą pojawiały się na platformie co środę, aż do 20 maja.
"Margo jest spłukana" - o czym opowiada serial?
Podobnie, jak w książce, Margo zachodzi w ciążę po krótkim romansie ze swoim nauczycielem angielskiego Markiem, który pracuje w lokalnym college'u. Dziewczyna jednak nie jest z tego faktu zadowolona. Trudno się jej dziwić, ma tylko 20 lat i jest bezrobotna. W dodatku, jeśli nie opłaci czynszu na czas, grozi jej eksmisja z mieszkania. Z pomocą przychodzi jej ojciec, były wrestler, z którym od dłuższego czasu, nie utrzymywała kontaktów. Zamieszkuje z nią i oferuje opiekę nad dzieckiem. Margo zakłada też konto na Only Fans, aby eksperymentować i zarabiać na rachunki. Korzysta przy tym z rad ojca, który doskonale zna się na świecie wrestlingu.
Co ciekawe, za produkcją serialu stoją Nicole Kidman oraz Elle i Dakota Fanning. Apple wygrało prawo do transmisji strumieniowej do niego m.in. z Netflixem.