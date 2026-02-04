Nowe konsole już w przyszłym roku. Tak twierdzi szefowa AMD

Konsole nowej generacji ponownie będą korzystać z podzespołów AMD. To żadne zaskoczenie. Zarówno PlayStation, jak i Xbox od lat współpracują z Czerwonymi. Dzięki temu AMD wie, kiedy nowe konsole mogą trafić na rynek. Lisa Su, szefowa firmy, właśnie to zdradziła w trakcie omawiania wyników finansowych za czwarty kwartał 2025 roku.

Nowy Xbox w 2027 roku?

Lisa Su przyznała, że w 2026 roku spodziewają się mniejszych wpływów ze sprzedaży swoich układów SoC w związku z wejściem w 7. rok życia konsol. Jednak kolejny rok ma być pod tym względem lepszy, między innymi z powodu premiery nowego Xboxa.

Z punktu widzenia produktu firma Valve jest na dobrej drodze, aby na początku tego roku rozpocząć dostawy swoich komputerów Steam Machine z procesorami AMD. Rozwój konsoli Xbox nowej generacji firmy Microsoft, wyposażonej w układ SoC firmy AMD, postępuje pomyślnie, co pozwoli na wprowadzenie jej na rynek w 2027 roku. powiedziała Lisa Su.

Takie doniesienia mogą dziwić. Ogromny kryzys na rynku podzespołów znacząco utrudnia wprowadzenie nowych sprzętów na rynek. Konsole też korzystają z pamięci RAM czy dysków SSD, a nie zapowiada się, aby sytuacja poprawiła się do przyszłego roku.

W związku z tym pojawiały się informacje, że PlayStation i Xbox mogą opóźnić swoje plany. Miałoby to sporo sensu, bo inaczej możemy mieć do czynienia z premierą tylko na papierze. Co graczom po nowej konsoli, która będzie piekielnie droga i słabo dostępna?