Sprzęt

Nowe konsole już w przyszłym roku. Tak twierdzi szefowa AMD

Pomimo trwającego kryzysu na rynku podzespołów nowa konsola Xbox może zadebiutować już w przyszłym roku. Tak twierdzi szefowa AMD.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:02
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nowe konsole już w przyszłym roku. Tak twierdzi szefowa AMD

Konsole nowej generacji ponownie będą korzystać z podzespołów AMD. To żadne zaskoczenie. Zarówno PlayStation, jak i Xbox od lat współpracują z Czerwonymi. Dzięki temu AMD wie, kiedy nowe konsole mogą trafić na rynek. Lisa Su, szefowa firmy, właśnie to zdradziła w trakcie omawiania wyników finansowych za czwarty kwartał 2025 roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowy Xbox w 2027 roku?

Lisa Su przyznała, że w 2026 roku spodziewają się mniejszych wpływów ze sprzedaży swoich układów SoC w związku z wejściem w 7. rok życia konsol. Jednak kolejny rok ma być pod tym względem lepszy, między innymi z powodu premiery nowego Xboxa.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis + Kontroler SONY DualSense Edge Biało-czarny
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis + Kontroler SONY DualSense Edge Biało-czarny
0 zł
3499.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 3499.98 zł
Konsola SONY PlayStation 5 Digital Slim Edition 825GB E-chassis + 2 kontrolery Dualsense + Nakładki na analogi KONTROLFREEK Footbal Kit do padów PS4/PS5
Konsola SONY PlayStation 5 Digital Slim Edition 825GB E-chassis + 2 kontrolery Dualsense + Nakładki na analogi KONTROLFREEK Footbal Kit do padów PS4/PS5
0 zł
2569.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 2569.98 zł
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis + Kontroler SONY DualSense Kobaltowy błękit
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis + Kontroler SONY DualSense Kobaltowy błękit
0 zł
2869.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 2869.98 zł
Advertisement

Z punktu widzenia produktu firma Valve jest na dobrej drodze, aby na początku tego roku rozpocząć dostawy swoich komputerów Steam Machine z procesorami AMD. Rozwój konsoli Xbox nowej generacji firmy Microsoft, wyposażonej w układ SoC firmy AMD, postępuje pomyślnie, co pozwoli na wprowadzenie jej na rynek w 2027 roku.

powiedziała Lisa Su.

Takie doniesienia mogą dziwić. Ogromny kryzys na rynku podzespołów znacząco utrudnia wprowadzenie nowych sprzętów na rynek. Konsole też korzystają z pamięci RAM czy dysków SSD, a nie zapowiada się, aby sytuacja poprawiła się do przyszłego roku.

W związku z tym pojawiały się informacje, że PlayStation i Xbox mogą opóźnić swoje plany. Miałoby to sporo sensu, bo inaczej możemy mieć do czynienia z premierą tylko na papierze. Co graczom po nowej konsoli, która będzie piekielnie droga i słabo dostępna?

Natomiast należy zwrócić uwagę, że o ile AMD może być gotowe na premierę nowego Xboxa już w 2027 roku, to nie oznacza to automatycznie, że gotowy będzie Microsoft. Firma z Redmond nadal może wstrzymać się z wprowadzeniem konsoli na rynek, pomimo w pełni gotowego produktu.

Image
telepolis
amd Microsoft PlayStation Sony Xbox PlayStation 6
Zródła zdjęć: Carlos_Pascual / Shutterstock.com
Źródła tekstu: wccftech